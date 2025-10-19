Хет-трик Фарасеенко. Ингулец в результативном матче обыграл Викторию

В воскресенье, 19 октября, в Первой лиге прошли поединки 12-го тура. «Ингулец» принимал «Викторию» и обыграл соперника со счетом 4:2.

«Ингулец» открыл счет на 9-й минуте поединка. Свою команду вперед вывел Виталий Фарасеенко.

«Виктория» отыгралась в середине первого тайма. Гол на свой счет записал Даниил Кныш.

На 46-й минуте Сергей Кисленко вернул лидерство «Ингульцу». Затем Фарасеенко реализовал пенальти, а спустя две минуты сделал счет 4:1. Все что удалось «Виктории», это отыграть один мяч.

Команда Василия Кобина одержала четвертую победу подряд. В турнирной таблице «Ингулец» идет на третьем месте.

Первая лига. 12-й тур, 19 октября. Петрово, стадион «Ингулец»

«Ингулец» Петрово – «Виктория» Сумы – 4:2

Голы: Фарасеенко, 9, 65 (пенальти), 67, Кисленко, 46 – Кныш, 26, Рябой, 80

Видеозапись матча

Инфографика