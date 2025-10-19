Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Хет-трик Фарасеенко. Ингулец в результативном матче обыграл Викторию
Первая лига
Ингулец
19.10.2025 13:30 – FT 4 : 2
Виктория Сумы
Украина. Первая лига
Хет-трик Фарасеенко. Ингулец в результативном матче обыграл Викторию

Команда Василия Кобина одержала четвертую победу подряд

ФК Виктория Сумы

В воскресенье, 19 октября, в Первой лиге прошли поединки 12-го тура. «Ингулец» принимал «Викторию» и обыграл соперника со счетом 4:2.

«Ингулец» открыл счет на 9-й минуте поединка. Свою команду вперед вывел Виталий Фарасеенко.

«Виктория» отыгралась в середине первого тайма. Гол на свой счет записал Даниил Кныш.

На 46-й минуте Сергей Кисленко вернул лидерство «Ингульцу». Затем Фарасеенко реализовал пенальти, а спустя две минуты сделал счет 4:1. Все что удалось «Виктории», это отыграть один мяч.

Команда Василия Кобина одержала четвертую победу подряд. В турнирной таблице «Ингулец» идет на третьем месте.

Первая лига. 12-й тур, 19 октября. Петрово, стадион «Ингулец»

«Ингулец» Петрово – «Виктория» Сумы – 4:2

Голы: Фарасеенко, 9, 65 (пенальти), 67, Кисленко, 46 – Кныш, 26, Рябой, 80

Видеозапись матча

Инфографика

События матча

80’
ГОЛ ! Мяч забил Artem Ryabyi (Виктория Сумы).
67’
ГОЛ ! Мяч забил Виталий Фарасеенко (Ингулец).
65’
ГОЛ ! С пенальти забил Виталий Фарасеенко (Ингулец).
46’
ГОЛ ! Мяч забил Сергей Кисленко (Ингулец).
25’
ГОЛ ! Мяч забил Даниил Кныш (Виктория Сумы).
8’
ГОЛ ! Мяч забил Виталий Фарасеенко (Ингулец).
чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Виктория Сумы Ингулец Виталий Фарасеенко Сергей Кисленко Даниил Кныш
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
