Хет-трик Фарасеенко. Ингулец в результативном матче обыграл Викторию
Команда Василия Кобина одержала четвертую победу подряд
В воскресенье, 19 октября, в Первой лиге прошли поединки 12-го тура. «Ингулец» принимал «Викторию» и обыграл соперника со счетом 4:2.
«Ингулец» открыл счет на 9-й минуте поединка. Свою команду вперед вывел Виталий Фарасеенко.
«Виктория» отыгралась в середине первого тайма. Гол на свой счет записал Даниил Кныш.
На 46-й минуте Сергей Кисленко вернул лидерство «Ингульцу». Затем Фарасеенко реализовал пенальти, а спустя две минуты сделал счет 4:1. Все что удалось «Виктории», это отыграть один мяч.
Команда Василия Кобина одержала четвертую победу подряд. В турнирной таблице «Ингулец» идет на третьем месте.
Первая лига. 12-й тур, 19 октября. Петрово, стадион «Ингулец»
«Ингулец» Петрово – «Виктория» Сумы – 4:2
Голы: Фарасеенко, 9, 65 (пенальти), 67, Кисленко, 46 – Кныш, 26, Рябой, 80
Видеозапись матча
Инфографика
События матча
