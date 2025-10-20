Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Василий КОБИН: «У нас сейчас хороший микроклимат в команде»
Первая лига
Ингулец
19.10.2025 13:30 – FT 4 : 2
Виктория Сумы
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Первая лига
20 октября 2025, 12:04 | Обновлено 20 октября 2025, 12:36
Василий КОБИН: «У нас сейчас хороший микроклимат в команде»

Наставник «Ингульца» прокомментировал победу над «Викторией»

Василий Кобин

В поединке 12-го тура Первой лиги «Ингулец» принимал «Викторию» и обыграл соперника со счетом 4:2. Результат поединка прокомментировал главный тренер «Ингульца» Василий Кобин.

«В первую очередь хочу поздравить своих ребят с победой, важной победой. К нам приехала хорошая, качественная команда, но мы старались делать свою работу. Ребята ее делали качественно, отдали все свои силы, все свое мастерство, и за это сегодня получили три зачетных балла. Двигаемся дальше.

Если брать в общем целую игру, то игра была действительно зрелищная. Виктория пытается играть в качественный футбол. Много делает передач, меняет позиции. И первый, и второй тайм был действительно зрелищным. Все 90 минут команды держали в напряжении. В первом тайме подвела реализация. Были у нас голевые возможности для того, чтобы увеличить счет. Также были голевые моменты и у Виктории. Получилась хорошая сбалансированная игра с быстрыми переходами и достаточно качественными комбинациями, которые получались как у наших игроков, так и у игроков Виктории. Быстрый гол во втором тайме добавил нам больше уверенности и маневренности, потому что счет уже был в нашу пользу и мы хорошо использовали переходную фазу из обороны в атаку.

Первый пропущенный мяч? Недоразумение между защитником и голкипером. Я считаю, здесь технический брак. На него мы обращать внимания не будем. Такое бывает. Где-то неправильно принятое решение. Игроки выручили голкипера, затем компенсировали эту ошибку. Действительно, это показывает, что у нас сейчас хороший микроклимат в команде. Ребята поддерживают друг друга. Этого очень тяжело было добиться с моей стороны как главного тренера, потому что доверие друг к другу – это большой залог успеха на будущее. За счет этого нам удается побеждать и двигаться вверх.

Радует то, что выходящие с первых минут игроки отдают себя на максимум. Это хорошо. Есть игроки, которые выходят на замену. Кто лучше усиливает игру, у кого где какие-то моменты не получаются, но то, что сейчас есть конкуренция в команде, это радует меня как главного тренера. Мы сейчас в хорошем состоянии, и это позволит нам делать какие-то маневры. И замена одного, двух или трех игроков, несущественно влияет на нашу игру и на ход событий, происходящих на поле», – сказал Василий Кобин.

События матча

80’
ГОЛ ! Мяч забил Artem Ryabyi (Виктория Сумы).
67’
ГОЛ ! Мяч забил Виталий Фарасеенко (Ингулец).
65’
ГОЛ ! С пенальти забил Виталий Фарасеенко (Ингулец).
46’
ГОЛ ! Мяч забил Сергей Кисленко (Ингулец).
25’
ГОЛ ! Мяч забил Даниил Кныш (Виктория Сумы).
8’
ГОЛ ! Мяч забил Виталий Фарасеенко (Ингулец).
