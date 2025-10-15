КОСТЮК: Важно не сколько раз падаешь, а сколько раз находишь силы подняться

Вторая ракетка Украины Марта Костюк опубликовала новый пост в своем Instagram, в котором коротко подвела итоги сезона 2025 года:

«Этот сезон был одним из самых стабильных и значимых в моей карьере. Это было нелегко, но я продолжала появляться на корте и делать свою работу, независимо от того, что происходило вокруг меня.

Были недели, когда я даже не знала, смогу ли я играть, и моменты, которые испытывали меня всеми возможными способами. Но каким-то образом мы всегда находили выход, и это благодаря людям, которые меня окружали. Моя команда и все близкие мне люди поддерживали меня и верили в меня, когда я сама не могла в себя поверить. Такая поддержка дает силу, которую невозможно описать словами.

И это напомнило мне о чем-то простом: важно не то, сколько раз ты падаешь, а то, сколько раз ты находишь в себе силы подняться снова.

Этот год также заставил меня по-другому посмотреть на теннис. Это такой эгоцентричный мир: все вращается вокруг тебя, твоего тела, твоих целей и твоего мышления. Но как только я увидела его таким, каким он есть, что-то изменилось. Я начала больше замечать, находить смысл за пределами результатов и ценить сам путь.

Тур с каждым годом становится все сложнее: больше требований, больше матчей, больше поездок. Поэтому сейчас баланс значит все. Речь идет о защите моего тела, моей энергии и построении чего-то долговечного.

Были шаги вперед и назад, большие и маленькие, но все они были частью одного пути. И в конце концов, в этом и есть весь смысл: не финишная черта, а путь, который ты проделываешь, чтобы туда добраться».