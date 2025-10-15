КОСТЮК: «Я не смогу выполнять работу, если буду руководствоваться эмоциями»

Украинская теннисистка Марта Костюк в интервью для Vogue Ukraine подвела итоги сезона, рассказала о травме перед Открытым чемпионом США, а также высказалась о психологическом и физическом состоянии:

«Если честно, за всю свою карьеру такой свежей в конце сезона я еще не чувствовала себя. Я всегда работала до изнеможения. А сейчас поняла, что так дела не будет. У теннисистов карьера довольно короткая, поэтому нужно проживать ее с кайфом, получать удовольствие, а не мучиться и ждать, когда все закончится. Мне нравится, как я сейчас играю, какое у меня настроение и как я получаю удовольствие от своей работы.

Травма перед US Open на турнире в Монреале? Я сыграла очень крутой розыгрыш против Касаткиной на тай-брейке в третьем сете. И упала на ракетку прямо на запястье. Разрыв связок – у меня был непростой период.

Эмоции? Я не смогу выполнять свою работу, если буду руководствоваться эмоциями. Большое напряжение и давление не дают оставаться в состоянии покоя. Ты поднимаешь свой пульс до максимума, стремишься к победе, все это – перед многотысячными трибунами. Конечно, это колоссальный стресс. Но так же, как силу удара, я тренирую и свои реакции. Это работа на всю жизнь. Она не кончится, когда я перестану играть в теннис.

Все игроки высокого уровня могут играть в теннис. Но многое решает именно твоя психика. Восточноевропейская отличается от западной. У нас просто не принято работать над своим психологическим состоянием и заботиться о нем. Хорошо, что сейчас что-нибудь меняется.

Хотела бы я быть более спокойной в целом? Нет. Я открыта ко всем эмоциям – и хорошим, и не очень. Это классный процесс жизни. Для меня самое ценное – смотреть, как я меняюсь, как расту и развиваюсь.

Рейтинг? Это только следствие действий, усилий, матчей. Поэтому стараюсь сконцентрироваться на процессе, на том, как работаю каждый день. Ведь из всех этих дней складывается результат.

У меня есть цели в благотворительности, в работе моего фонда, в спортивных результатах. Но мне интересно, где я окажусь в конце концов. Эта неизвестность – самое интересное. Так что концентрируюсь на том, что могу реально делать каждый день, хочу двигаться дальше и просто жить».