ФОТО. Суперформа: Костюк снялась в горячей фотосессии для Vogue Ukraine
Сет фотографий с участием Марты от Степана Лисовского
Вторая ракетка Украины Марта Костюк, которая занимает 28-е место в рейтинге WTA, снялась в фотосессии для Vogue Ukraine. Фотограф – Степан Лисовский.
Марта также является амбассадором Wilson, а также лицом дермакосметического бренда La Roche-Posay в Украине.
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua
Последним турниром Костюк был тысячник в Ухане, где в первом же раунде проиграла Каролине Муховой. Марта уже завершила сезон.
В 2025 году Марта выступила за сборной Украины в Квалификации Кубка Билли Джин Кинг, а затем и в финальной части турнира, где сине-желтые дебютировали.
ФОТО. Суперформа: Костюк снялась в горячей фотосессии для Vogue Ukraine
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Президент «Динамо» отреагировал на смерть Бориса Воскресенского
В списке: Корниенко, Савченко, Хромей, Петряк, Топалов, Удод