Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ФОТО. Суперформа: Костюк снялась в горячей фотосессии для Vogue Ukraine
Другие новости
15 октября 2025, 16:51 | Обновлено 15 октября 2025, 17:21
Сет фотографий с участием Марты от Степана Лисовского

Vogue Ukraine. Марта Костюк

Вторая ракетка Украины Марта Костюк, которая занимает 28-е место в рейтинге WTA, снялась в фотосессии для Vogue Ukraine. Фотограф – Степан Лисовский.

Марта также является амбассадором Wilson, а также лицом дермакосметического бренда La Roche-Posay в Украине.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua

Последним турниром Костюк был тысячник в Ухане, где в первом же раунде проиграла Каролине Муховой. Марта уже завершила сезон.

В 2025 году Марта выступила за сборной Украины в Квалификации Кубка Билли Джин Кинг, а затем и в финальной части турнира, где сине-желтые дебютировали.

По теме:
ФОТО. Жизнь личного шеф-повара звезд АПЛ: как это работает
ФОТО. Как живет Айтана Бонмати – 3-кратная обладательница Золотого мяча
ФОТО. Месси объявил о проведении молодежного турнира Messi Cup
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Обсервер Влад
Фотки як на тапок зняті. Фотографу нізачод 
