ФОТО. Суперформа: Костюк снялась в горячей фотосессии для Vogue Ukraine

Вторая ракетка Украины Марта Костюк, которая занимает 28-е место в рейтинге WTA, снялась в фотосессии для Vogue Ukraine. Фотограф – Степан Лисовский.

Марта также является амбассадором Wilson, а также лицом дермакосметического бренда La Roche-Posay в Украине.

Последним турниром Костюк был тысячник в Ухане, где в первом же раунде проиграла Каролине Муховой. Марта уже завершила сезон.

В 2025 году Марта выступила за сборной Украины в Квалификации Кубка Билли Джин Кинг, а затем и в финальной части турнира, где сине-желтые дебютировали.

