Экс-защитник сборной оценил шансы Украины на 2-е место в группе отбора ЧМ

Бывший защитник национальной сборной Украины Сергей Дирявка в беседе с корреспондентом Sport.ua поделился впечатлениями от октябрьских матчей отбора на ЧМ-2026 подопечных Сергея Реброва с исландцами и азербайджанцами, в которых сине-желтые одержали победы со счетами 5:3 и 2:1 соответственно:

– Футбол – один из непредсказуемых видов спорта. Вот почему сборной Украины следует отдать должное, что она одержала победы над соперниками, которые значительно ниже по рангу. Ведь даже ничья считалась бы сенсационным результатом.

– Тогда уточните, кто способствовал тому, что украинцы обошлись без очковых потерь?

– Прежде всего, отмечу тренерский штаб, который достучался до подопечных, которые выходили на поле, как будто это был финал. Вспомните, как в Рейкьявике при счете 1:3 хозяева добавили и выровняли положение, однако это не выбило из колеи гостей, которые перехватили инициативу и все закончилось в их пользу. И следующие соперники украинцев – азербайджанцы – сумели в Кракове восстановить паритет 1:1, но во второй тайм подопечные Сергея Реброва вышли заряженными на борьбу и все-таки вырвали победу.

Во-вторых, в октябре в рядах нашей сборной появился игрок, которого нам очень не хватало на старте отбора – с французами во Вроцлаве и азербайджанцами в Баку. Имею в виду Руслана Малиновского, которому по самоотдаче нет равных. Руслан вовремя восстановился от травм и был на виду. Неудивительно, что в трудный момент. Когда в лазарете оказалось несколько лидеров, то именно он повел за собой, не оставляя поле без своего гола.

– И все же, что помешало нашей сборной обойтись без перепадов в отчетных матчах?

– Пожалуй, не хватало сбалансированности в действиях, но это уже должно больше беспокоить тренерский штаб во главе с Ребровым. Важно, что времени для анализа еще достаточно. Думаю, что и рулевому не стоит подсказывать, кто играл хорошо, а кто не дотянул до своего уровня.

Знаете, сейчас главное обойтись без эйфории, как игрокам, так и болельщикам. Будем считать, что наши ребята взяли «свои» очки, вот если бы они взяли верх над теми же хорватами, то можно было бы сказать, что подопечные Реброва прыгнули выше головы.

– Есть шанс это сделать 13 ноября в Париже, взяв верх над фаворитами – французами? Или соперник значительно сильнее?

– Я уже отмечал, что футбол из непредсказуемых видов спорта, так почему бы и украинцам не попробовать победить в Париже? Те же исландцы сражались на равных с французами в Париже и Рейкьявике. Так почему бы и нам не попробовать. Вот почему еще рано утверждать, что поединок с исландцами в Варшаве 16 ноября станет решающим в борьбе за второе место в группе, что позволит продолжить борьбу в раунде плей-офф.

Пока что шансы 50 на 50. Еще неизвестно, будут ли соперники играть в Париже в оптимальных составах, как у оппонентов будет с психологией. Поэтому давайте двигаться от матча к матчу, а сейчас сосредоточимся на подготовке к битве во Франции.

Таблица квалификационной группы D к ЧМ-2026