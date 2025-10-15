Экс-защитник сборной оценил шансы Украины на 2-е место в группе отбора ЧМ
Сергей Дирявка прокомментировал игру команды в октябрьских матчах квалификации мундиаля
Бывший защитник национальной сборной Украины Сергей Дирявка в беседе с корреспондентом Sport.ua поделился впечатлениями от октябрьских матчей отбора на ЧМ-2026 подопечных Сергея Реброва с исландцами и азербайджанцами, в которых сине-желтые одержали победы со счетами 5:3 и 2:1 соответственно:
– Футбол – один из непредсказуемых видов спорта. Вот почему сборной Украины следует отдать должное, что она одержала победы над соперниками, которые значительно ниже по рангу. Ведь даже ничья считалась бы сенсационным результатом.
– Тогда уточните, кто способствовал тому, что украинцы обошлись без очковых потерь?
– Прежде всего, отмечу тренерский штаб, который достучался до подопечных, которые выходили на поле, как будто это был финал. Вспомните, как в Рейкьявике при счете 1:3 хозяева добавили и выровняли положение, однако это не выбило из колеи гостей, которые перехватили инициативу и все закончилось в их пользу. И следующие соперники украинцев – азербайджанцы – сумели в Кракове восстановить паритет 1:1, но во второй тайм подопечные Сергея Реброва вышли заряженными на борьбу и все-таки вырвали победу.
Во-вторых, в октябре в рядах нашей сборной появился игрок, которого нам очень не хватало на старте отбора – с французами во Вроцлаве и азербайджанцами в Баку. Имею в виду Руслана Малиновского, которому по самоотдаче нет равных. Руслан вовремя восстановился от травм и был на виду. Неудивительно, что в трудный момент. Когда в лазарете оказалось несколько лидеров, то именно он повел за собой, не оставляя поле без своего гола.
– И все же, что помешало нашей сборной обойтись без перепадов в отчетных матчах?
– Пожалуй, не хватало сбалансированности в действиях, но это уже должно больше беспокоить тренерский штаб во главе с Ребровым. Важно, что времени для анализа еще достаточно. Думаю, что и рулевому не стоит подсказывать, кто играл хорошо, а кто не дотянул до своего уровня.
Знаете, сейчас главное обойтись без эйфории, как игрокам, так и болельщикам. Будем считать, что наши ребята взяли «свои» очки, вот если бы они взяли верх над теми же хорватами, то можно было бы сказать, что подопечные Реброва прыгнули выше головы.
– Есть шанс это сделать 13 ноября в Париже, взяв верх над фаворитами – французами? Или соперник значительно сильнее?
– Я уже отмечал, что футбол из непредсказуемых видов спорта, так почему бы и украинцам не попробовать победить в Париже? Те же исландцы сражались на равных с французами в Париже и Рейкьявике. Так почему бы и нам не попробовать. Вот почему еще рано утверждать, что поединок с исландцами в Варшаве 16 ноября станет решающим в борьбе за второе место в группе, что позволит продолжить борьбу в раунде плей-офф.
Пока что шансы 50 на 50. Еще неизвестно, будут ли соперники играть в Париже в оптимальных составах, как у оппонентов будет с психологией. Поэтому давайте двигаться от матча к матчу, а сейчас сосредоточимся на подготовке к битве во Франции.
Таблица квалификационной группы D к ЧМ-2026
|Группа D
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Франция
|4
|3
|1
|0
|9 - 3
|13.11.25 21:45 Франция - УКРАИНА13.10.25 Исландия 2:2 Франция10.10.25 Франция 3:0 Азербайджан09.09.25 Франция 2:1 Исландия05.09.25 УКРАИНА 0:2 Франция
|10
|2
|УКРАИНА
|4
|2
|1
|1
|8 - 7
|13.11.25 21:45 Франция - УКРАИНА13.10.25 УКРАИНА 2:1 Азербайджан10.10.25 Исландия 3:5 УКРАИНА09.09.25 Азербайджан 1:1 УКРАИНА05.09.25 УКРАИНА 0:2 Франция
|7
|3
|Исландия
|4
|1
|1
|2
|11 - 9
|13.11.25 19:00 Азербайджан - Исландия13.10.25 Исландия 2:2 Франция10.10.25 Исландия 3:5 УКРАИНА09.09.25 Франция 2:1 Исландия05.09.25 Исландия 5:0 Азербайджан
|4
|4
|Азербайджан
|4
|0
|1
|3
|2 - 11
|13.11.25 19:00 Азербайджан - Исландия13.10.25 УКРАИНА 2:1 Азербайджан10.10.25 Франция 3:0 Азербайджан09.09.25 Азербайджан 1:1 УКРАИНА05.09.25 Исландия 5:0 Азербайджан
|1
