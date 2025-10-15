Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат мира
15 октября 2025, 19:25 | Обновлено 15 октября 2025, 19:36
Виталий КВАРЦЯНЫЙ: «Реброву нужно вспомнить Блохина и выиграть группу»

Эксперт считает, что еще все возможно

Виталий КВАРЦЯНЫЙ: «Реброву нужно вспомнить Блохина и выиграть группу»
Getty Images/Global Images Ukraine

Опытный украинский специалист Виталий Кварцяный считает, что у сборной Украины еще есть шансы повторить достижение комнды Олега Блохина и выйти на чемпионат мира с первого места.

«Наверное, нынешний тренер помнит максимализм Блохина, поэтому почему бы и сейчас не замахнуться на то, чтобы выиграть свою отборочную группу и напрямую попасть на Мундиаль, поскольку эти стыковые матчи нам не всегда удаются».

«Франции довольно сложно дались два поединка против Исландии (2:1 и 2:2). Эти результаты дают повод говорить о том, что с французами можно играть и побеждать», – считает Кварцяный.

Сборная Украины за два тура до конца занимает в группе второе место.

Виталий Кварцяный сборная Украины по футболу ЧМ-2026 по футболу Олег Блохин Сергей Ребров
