Виталий КВАРЦЯНЫЙ: «Реброву нужно вспомнить Блохина и выиграть группу»
Эксперт считает, что еще все возможно
Опытный украинский специалист Виталий Кварцяный считает, что у сборной Украины еще есть шансы повторить достижение комнды Олега Блохина и выйти на чемпионат мира с первого места.
«Наверное, нынешний тренер помнит максимализм Блохина, поэтому почему бы и сейчас не замахнуться на то, чтобы выиграть свою отборочную группу и напрямую попасть на Мундиаль, поскольку эти стыковые матчи нам не всегда удаются».
«Франции довольно сложно дались два поединка против Исландии (2:1 и 2:2). Эти результаты дают повод говорить о том, что с французами можно играть и побеждать», – считает Кварцяный.
Сборная Украины за два тура до конца занимает в группе второе место.
