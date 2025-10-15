Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. 15 октября стартует турнир Six Kings Slam. Чемпион заберет 6 млн долларов
Другие новости
15 октября 2025, 15:51 | Обновлено 15 октября 2025, 16:05
117
0

15 октября стартует турнир Six Kings Slam. Чемпион заберет 6 млн долларов

На выставочном турнире в Эр-Рияде сыграют: Алькарас, Синнер, Джокович, Зверев, Фритц и Циципас

15 октября 2025, 15:51 | Обновлено 15 октября 2025, 16:05
117
0
15 октября стартует турнир Six Kings Slam. Чемпион заберет 6 млн долларов
Getty Images/Global Images Ukraine

15 октября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) начнет выставочный турнир под названием Six Kings Slam 2025.

Six Kings Slam пройдет во второй раз. В 2024 году трофей завоевал итальянец Янник Синнер, который в финале одолел Карлоса Алькараса.

Алькарас и Синнер примут участие и в этом году. Помимо Карлоса и Янника, в Эр-Рияде выступят еще четыре известных теннисиста: Новак Джокович, Тейлор Фритц, Александр Зверев и Стефанос Циципас.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Алькарас и Джокович будут стартовать с полуфинала, а другие участники начнут выступления с четвертьфинала. Победитель пары Фритц – Зверев выйдет на Карлоса, а лучший в паре Циципас – Синнер поборется с Новаком.

Турнир продлится четыре дня: три игровых дня – 15, 16 и 18 октября, а 17 числа будет день ​​отдыха в соответствии с правилами ATP. Правила Тура запрещают теннисистам принимать участие в выставочных турнирах, которые длятся более двух дней.

Организатором турнира является Глава Генерального управления развлечений Саудовской Аравии Турки Аль-Шейх.

Призовой фонд, по информации The Sun, составляет 13.5 миллионов долларов. Каждый теннисист получит по 1.5 млн, а победитель выиграет чек в дополнительные 4.5 млн (в общей сумме чемпион заберет 6 миллионов).

Видеотрансляция матчей будет проводиться на платформе Netflix. Трансляцию поединков также можно будет посмотреть на Sport.ua.

Сетка турнира Six Kings Slam 2025

По теме:
Рейтинг ATP. Какие позиции у двоюродных братьев, которые покорили Шанхай
Эдди ХИРН: «Аль-Шейх заключит соглашение о самом большом бое на планете»
Братский финал. Определена сенсационная финальная пара Мастерса в Шанхае
Six Kings Slam Янник Синнер Новак Джокович Карлос Алькарас (теннисист) Стефанос Циципас Тейлор Фритц Турки Аль-Шейх Александр Зверев призовой фонд
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Подарок Поворознюку? Кобин замахнулся на Кубок Украины с Ингульцом
Футбол | 15 октября 2025, 12:24 7
Подарок Поворознюку? Кобин замахнулся на Кубок Украины с Ингульцом
Подарок Поворознюку? Кобин замахнулся на Кубок Украины с Ингульцом

Коуч настроен амбициозно

Закономерное поражение. Сборная Украины U-21 проиграла хорватам
Футбол | 14 октября 2025, 20:56 31
Закономерное поражение. Сборная Украины U-21 проиграла хорватам
Закономерное поражение. Сборная Украины U-21 проиграла хорватам

Проигрыш с минимальным счётом усложняет борьбу в отборочном цикле

ФОТО. Суперформа: Костюк снялась в горячей фотосессии для Vogue Ukraine
Теннис | 15.10.2025, 16:51
ФОТО. Суперформа: Костюк снялась в горячей фотосессии для Vogue Ukraine
ФОТО. Суперформа: Костюк снялась в горячей фотосессии для Vogue Ukraine
Роналду стал лучшим бомбардиром в истории квалификаций чемпионатов мира
Футбол | 14.10.2025, 22:45
Роналду стал лучшим бомбардиром в истории квалификаций чемпионатов мира
Роналду стал лучшим бомбардиром в истории квалификаций чемпионатов мира
Они не нужны Турану. Шесть игроков Шахтера находятся вне футбола
Футбол | 14.10.2025, 20:43
Они не нужны Турану. Шесть игроков Шахтера находятся вне футбола
Они не нужны Турану. Шесть игроков Шахтера находятся вне футбола
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Снова проблемы с аутсайдером. Сборная Украины с трудом обыграла Азербайджан
Снова проблемы с аутсайдером. Сборная Украины с трудом обыграла Азербайджан
13.10.2025, 23:42 237
Футбол
Бленуце удивил всех своим поступком, когда получил первую зарплату в Динамо
Бленуце удивил всех своим поступком, когда получил первую зарплату в Динамо
14.10.2025, 16:23 119
Футбол
Шоу в Рейкьявике. Соперники Украины: Исландия и Франция забили по два гола
Шоу в Рейкьявике. Соперники Украины: Исландия и Франция забили по два гола
13.10.2025, 23:42 7
Футбол
Ломаченко предложили невероятный шанс вернуться. Бой с легендой
Ломаченко предложили невероятный шанс вернуться. Бой с легендой
15.10.2025, 05:22 8
Бокс
Дубль и рекорд Роналду. Португалия упустила победу над Венгрией на 90+1-й
Дубль и рекорд Роналду. Португалия упустила победу над Венгрией на 90+1-й
14.10.2025, 23:45
Футбол
Динамо скоро получит подкрепление в лице футболиста сборной Украины
Динамо скоро получит подкрепление в лице футболиста сборной Украины
14.10.2025, 09:30 7
Футбол
Лионель МЕССИ: «Я вернусь в Барселону, когда там не будет этого человека»
Лионель МЕССИ: «Я вернусь в Барселону, когда там не будет этого человека»
14.10.2025, 07:07 5
Футбол
Ребров выбрал стартовый состав сборной Украины на матч с Азербайджаном
Ребров выбрал стартовый состав сборной Украины на матч с Азербайджаном
13.10.2025, 20:17 67
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем