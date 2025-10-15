15 октября стартует турнир Six Kings Slam. Чемпион заберет 6 млн долларов

15 октября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) начнет выставочный турнир под названием Six Kings Slam 2025.

Six Kings Slam пройдет во второй раз. В 2024 году трофей завоевал итальянец Янник Синнер, который в финале одолел Карлоса Алькараса.

Алькарас и Синнер примут участие и в этом году. Помимо Карлоса и Янника, в Эр-Рияде выступят еще четыре известных теннисиста: Новак Джокович, Тейлор Фритц, Александр Зверев и Стефанос Циципас.

Алькарас и Джокович будут стартовать с полуфинала, а другие участники начнут выступления с четвертьфинала. Победитель пары Фритц – Зверев выйдет на Карлоса, а лучший в паре Циципас – Синнер поборется с Новаком.

Турнир продлится четыре дня: три игровых дня – 15, 16 и 18 октября, а 17 числа будет день ​​отдыха в соответствии с правилами ATP. Правила Тура запрещают теннисистам принимать участие в выставочных турнирах, которые длятся более двух дней.

Организатором турнира является Глава Генерального управления развлечений Саудовской Аравии Турки Аль-Шейх.

Призовой фонд, по информации The Sun, составляет 13.5 миллионов долларов. Каждый теннисист получит по 1.5 млн, а победитель выиграет чек в дополнительные 4.5 млн (в общей сумме чемпион заберет 6 миллионов).

Видеотрансляция матчей будет проводиться на платформе Netflix. Трансляцию поединков также можно будет посмотреть на Sport.ua.

Сетка турнира Six Kings Slam 2025