  4. Месси стал лучшим ассистентом на уровне национальных сборных
Чемпионат мира
15 октября 2025, 08:45 | Обновлено 15 октября 2025, 08:58
Месси стал лучшим ассистентом на уровне национальных сборных

Лионель оформил 60-ю результативную передачу за Аргентину

Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

38-летний Лионель Месси установил рекорд на уровне национальных сборных после уверенной победы сборной Аргентины в товарищеском матче против Пуэрто-Рико (6:0).

Легендарный футболист отметился двумя голевыми передачами в поединке, став лучшим ассистентом в истории сборных.

На свой счет Лионель записал 60-ю результативную передачу за национальную команду, обойдя в списке бразильца Неймара (59).

Лучшие ассистенты в истории сборных:

  • 60 – Лионель Месси (Аргентина)
  • 59 – Неймар (Бразилия)
  • 58 – Ландо Донован (США)
По теме:
Два ассиста Месси. Аргентина отгрузила 6 мячей в ворота Пуэрто-Рико
Пуэрто-Рико – Аргентина. Прогноз и анонс на товарищеский матч
ФОТО. Месси объявил о проведении молодежного турнира Messi Cup
Лионель Месси сборная Аргентины по футболу статистика Неймар
Андрей Витренко Источник: X (Twitter)
