Месси стал лучшим ассистентом на уровне национальных сборных
Лионель оформил 60-ю результативную передачу за Аргентину
38-летний Лионель Месси установил рекорд на уровне национальных сборных после уверенной победы сборной Аргентины в товарищеском матче против Пуэрто-Рико (6:0).
Легендарный футболист отметился двумя голевыми передачами в поединке, став лучшим ассистентом в истории сборных.
На свой счет Лионель записал 60-ю результативную передачу за национальную команду, обойдя в списке бразильца Неймара (59).
Лучшие ассистенты в истории сборных:
- 60 – Лионель Месси (Аргентина)
- 59 – Неймар (Бразилия)
- 58 – Ландо Донован (США)
🚨 𝐎𝐅𝐅𝐈𝐂𝐈𝐀𝐋: 𝐌𝐄𝐒𝐒𝐈 𝐁𝐑𝐄𝐀𝐊𝐒 𝐓𝐇𝐄 𝐑𝐄𝐂𝐎𝐑𝐃 𝐎𝐅 𝐌𝐎𝐒𝐓 𝐈𝐍𝐓𝐄𝐑𝐍𝐀𝐓𝐈𝐎𝐍𝐀𝐋 𝐀𝐒𝐒𝐈𝐒𝐓𝐒 𝐈𝐍 𝐇𝐈𝐒𝐓𝐎𝐑𝐘 🎁— 433 (@433) October 15, 2025
Assist 5️⃣9️⃣ and 6️⃣0️⃣ for Argentina — he’s now the all-time assist leader in international football! 🏆
6️⃣0️⃣ 🅰️ Lionel Messi 🇦🇷
5️⃣9️⃣ 🅰️… pic.twitter.com/P1Su3ysGqa
Leo Messi's 𝟔𝟎𝐭𝐡 international assist saw him pass Neymar for most all-time men's international assists 🤝 pic.twitter.com/bj3uYdZgKY— B/R Football (@brfootball) October 15, 2025
