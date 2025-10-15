Месси стал лучшим ассистентом на уровне национальных сборных

38-летний Лионель Месси установил рекорд на уровне национальных сборных после уверенной победы сборной Аргентины в товарищеском матче против Пуэрто-Рико (6:0).

Легендарный футболист отметился двумя голевыми передачами в поединке, став лучшим ассистентом в истории сборных.

На свой счет Лионель записал 60-ю результативную передачу за национальную команду, обойдя в списке бразильца Неймара (59).

Лучшие ассистенты в истории сборных:

60 – Лионель Месси (Аргентина)

59 – Неймар (Бразилия)

58 – Ландо Донован (США)

🚨 𝐎𝐅𝐅𝐈𝐂𝐈𝐀𝐋: 𝐌𝐄𝐒𝐒𝐈 𝐁𝐑𝐄𝐀𝐊𝐒 𝐓𝐇𝐄 𝐑𝐄𝐂𝐎𝐑𝐃 𝐎𝐅 𝐌𝐎𝐒𝐓 𝐈𝐍𝐓𝐄𝐑𝐍𝐀𝐓𝐈𝐎𝐍𝐀𝐋 𝐀𝐒𝐒𝐈𝐒𝐓𝐒 𝐈𝐍 𝐇𝐈𝐒𝐓𝐎𝐑𝐘 🎁



Assist 5️⃣9️⃣ and 6️⃣0️⃣ for Argentina — he’s now the all-time assist leader in international football! 🏆



6️⃣0️⃣ 🅰️ Lionel Messi 🇦🇷

5️⃣9️⃣ 🅰️… pic.twitter.com/P1Su3ysGqa — 433 (@433) October 15, 2025