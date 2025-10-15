Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Два ассиста Месси. Аргентина отгрузила 6 мячей в ворота Пуэрто-Рико
15.10.2025 03:00 – FT 0 : 6
15 октября 2025, 05:23 | Обновлено 15 октября 2025, 05:36
Два ассиста Месси. Аргентина отгрузила 6 мячей в ворота Пуэрто-Рико

Дубли сделали Лаутаро Мартинес и Алексис Макаллистер

Getty Images/Global Images Ukraine

Сборная Аргентины разгромно победила команду Пуэрто-Рико в товарищеском матче, который состоялся 15 октября в Форт-Лодердейле (США).

Команда Лионеля Скалони не оставила сопернику никаких шансов (6:0). Лионель Месси оформил два ассиста и несколько раз был близок к голу сам.

Аргентинцы открыли счет уже на 14-й минуте после точного удара Алексиса Макаллистера. Вскоре Гонсало Монтьель удвоил преимущество после передачи Лионеля Месси, а еще до перерыва Макаллистер оформил дубль.

Во втором тайме автоголом отметился Стивен Эчеваррия, после чего Лаутаро Мартинес дважды огорчил вратаря Пуэрто-Рико. Форварду ассистировали Николас Гонсалес и Лионель Месси.

Сборная Аргентины провела успешную репетицию, готовясь к чемпионату мира, который пройдет летом 2026 года в США, Канаде и Мексике.

Международный товарищеский матч

15 октября 2025, Форт-Лодердейл (США)

Пуэрто-Рико – Аргентина – 0:6

Голы: Макаллистер, 14, 36, Монтьель, 23, Эчеваррия, 64 (автогол), Лаутаро Мартинес, 79, 84

Фотогалерея

