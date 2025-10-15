Два ассиста Месси. Аргентина отгрузила 6 мячей в ворота Пуэрто-Рико
Дубли сделали Лаутаро Мартинес и Алексис Макаллистер
Сборная Аргентины разгромно победила команду Пуэрто-Рико в товарищеском матче, который состоялся 15 октября в Форт-Лодердейле (США).
Команда Лионеля Скалони не оставила сопернику никаких шансов (6:0). Лионель Месси оформил два ассиста и несколько раз был близок к голу сам.
Аргентинцы открыли счет уже на 14-й минуте после точного удара Алексиса Макаллистера. Вскоре Гонсало Монтьель удвоил преимущество после передачи Лионеля Месси, а еще до перерыва Макаллистер оформил дубль.
Во втором тайме автоголом отметился Стивен Эчеваррия, после чего Лаутаро Мартинес дважды огорчил вратаря Пуэрто-Рико. Форварду ассистировали Николас Гонсалес и Лионель Месси.
Сборная Аргентины провела успешную репетицию, готовясь к чемпионату мира, который пройдет летом 2026 года в США, Канаде и Мексике.
Международный товарищеский матч
15 октября 2025, Форт-Лодердейл (США)
Пуэрто-Рико – Аргентина – 0:6
Голы: Макаллистер, 14, 36, Монтьель, 23, Эчеваррия, 64 (автогол), Лаутаро Мартинес, 79, 84
