15 октября на Солджер Филд пройдет товарищеский матч, в котором встретятся национальные сборные Пуэрто-Рико и Аргентины. Поединок начнется в 03:00 по киевскому времени.

Пуэрто-Рико

Команда слаба даже по не самым высоким нормам КОНКАКАФ. Достаточно сказать, что она не только ни разу не пробивалась на чемпионаты мира, но даже на Золотом Кубке до сих пор ни разу не пробивались. И разве что в региональной Лиге конференций хотя бы сумели перебраться из дивизиона С хотя бы на более высокий уровень. Нынешнюю квалификацию закончили летом, проиграв спор за второе место в группе Сальвадору в одно очко (семь против восьми).

Сейчас подопечные Чарли Траута соберутся именно ради того, чтобы в США стать спарринг-партнером для действующего чемпиона мира. В итоге получилось собрать всех лучших, ведь каждый хочет воспользоваться шансом выйти на поле против первоклассных звезд. Другое дело, что у самой сборной в обойме максимум представители испанской Сегунды, а костяк собран из футболистов скромных клубов США.

Аргентина

Сборная вполне обоснованно может себя считать №1 в мире - в Катаре наконец-то Месси и в этом плане сровнялся с другим великим, Марадоной, приведя партнеров к долгожданной победе на мундиале. До этого, впрочем, получилось выиграть Копа Америка - и тот титул успешно защитили!

Параллельно без малейших проблем фаворит прошел квалификацию. У него было двенадцать побед и 38 очков - у ближайшего преследователя аж на девять меньше. Сейчас уже официально сбор посвящен подготовке к мундиалю, и Скалони вызвал вполне основную обойму. Фигурировал даже Месси, но предыдущий товарищеский поединок, с Венесуэлой, выиграли без капитана в заявке - за счет единственного гола Ло Чельсо.

Статистика личных встреч

Впервые эти две сборные сыграют друг с другом.

Прогноз

Букмекерские конторы не ждут, что аутсайдер даже в товарищеском формате чем-то удивит явного фаворита. За счет класса, даже выпустив экспериментальный состав, номинальные гости должны выигрывать при форе -3,5 забитых мяча (коэффициент - 1,75).