Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Пуэрто-Рико – Аргентина. Прогноз и анонс на товарищеский матч
Товарищеские матчи
Пуэрто-Рико
15.10.2025 03:00 - : -
Аргентина
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Товарищеские матчи
14 октября 2025, 15:15 |
54
0

Пуэрто-Рико – Аргентина. Прогноз и анонс на товарищеский матч

Поединок состоится в ночь на 15 октября и начнется в 03:00 по Киеву

14 октября 2025, 15:15 |
54
0
Пуэрто-Рико – Аргентина. Прогноз и анонс на товарищеский матч
Getty Images/Global Images Ukraine. Лаутаро Мартинес

15 октября на Солджер Филд пройдет товарищеский матч, в котором встретятся национальные сборные Пуэрто-Рико и Аргентины. Поединок начнется в 03:00 по киевскому времени.

Пуэрто-Рико

Команда слаба даже по не самым высоким нормам КОНКАКАФ. Достаточно сказать, что она не только ни разу не пробивалась на чемпионаты мира, но даже на Золотом Кубке до сих пор ни разу не пробивались. И разве что в региональной Лиге конференций хотя бы сумели перебраться из дивизиона С хотя бы на более высокий уровень. Нынешнюю квалификацию закончили летом, проиграв спор за второе место в группе Сальвадору в одно очко (семь против восьми).

Сейчас подопечные Чарли Траута соберутся именно ради того, чтобы в США стать спарринг-партнером для действующего чемпиона мира. В итоге получилось собрать всех лучших, ведь каждый хочет воспользоваться шансом выйти на поле против первоклассных звезд. Другое дело, что у самой сборной в обойме максимум представители испанской Сегунды, а костяк собран из футболистов скромных клубов США.

Аргентина

Сборная вполне обоснованно может себя считать №1 в мире - в Катаре наконец-то Месси и в этом плане сровнялся с другим великим, Марадоной, приведя партнеров к долгожданной победе на мундиале. До этого, впрочем, получилось выиграть Копа Америка - и тот титул успешно защитили!

Параллельно без малейших проблем фаворит прошел квалификацию. У него было двенадцать побед и 38 очков - у ближайшего преследователя аж на девять меньше. Сейчас уже официально сбор посвящен подготовке к мундиалю, и Скалони вызвал вполне основную обойму. Фигурировал даже Месси, но предыдущий товарищеский поединок, с Венесуэлой, выиграли без капитана в заявке - за счет единственного гола Ло Чельсо.

Статистика личных встреч

Впервые эти две сборные сыграют друг с другом.

Прогноз

Букмекерские конторы не ждут, что аутсайдер даже в товарищеском формате чем-то удивит явного фаворита. За счет класса, даже выпустив экспериментальный состав, номинальные гости должны выигрывать при форе -3,5 забитых мяча (коэффициент - 1,75).

Прогноз Sport.ua
Пуэрто-Рико
15 октября 2025 -
03:00
Аргентина
Фора Аргентины (-3.5) 1.75 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Кобин назвал идеального тренера для сборной Украины: «Я считаю, что...»
Николай МАТВИЕНКО: «Спасибо всем за поддержку. Слава Украине»
Уже 17 игроков. Все дебютанты сборной Украины при Реброве
сборная Аргентины по футболу товарищеские матчи ЧМ-2026 по футболу прогнозы прогнозы на футбол
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Наши ребята молодцы, Исландия – не в ту сторону
Футбол | 14 октября 2025, 10:34 18
Наши ребята молодцы, Исландия – не в ту сторону
Наши ребята молодцы, Исландия – не в ту сторону

Валерий Василенко со сдержанным оптимизмом смотрит в будущее

САБО: «Он очень нужен сборной Украины. Это прекрасный футболист»
Футбол | 14 октября 2025, 07:41 1
САБО: «Он очень нужен сборной Украины. Это прекрасный футболист»
САБО: «Он очень нужен сборной Украины. Это прекрасный футболист»

Бывший тренер – о Руслане Малиновском

Ребров выбрал стартовый состав сборной Украины на матч с Азербайджаном
Футбол | 13.10.2025, 20:17
Ребров выбрал стартовый состав сборной Украины на матч с Азербайджаном
Ребров выбрал стартовый состав сборной Украины на матч с Азербайджаном
Лионель МЕССИ: «Я вернусь в Барселону, когда там не будет этого человека»
Футбол | 14.10.2025, 07:07
Лионель МЕССИ: «Я вернусь в Барселону, когда там не будет этого человека»
Лионель МЕССИ: «Я вернусь в Барселону, когда там не будет этого человека»
ВОРОБЕЙ – о победах сборной Украины, Малиновском и Франции
Футбол | 14.10.2025, 15:47
ВОРОБЕЙ – о победах сборной Украины, Малиновском и Франции
ВОРОБЕЙ – о победах сборной Украины, Малиновском и Франции
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Шоу в Рейкьявике. Соперники Украины: Исландия и Франция забили по два гола
Шоу в Рейкьявике. Соперники Украины: Исландия и Франция забили по два гола
13.10.2025, 23:42 7
Футбол
Турнирные таблицы ЧМ-2026. На каком месте Украина после двух подряд побед
Турнирные таблицы ЧМ-2026. На каком месте Украина после двух подряд побед
14.10.2025, 06:23 22
Футбол
РЕБРОВ: «В Баку сильно мешало поле, а теперь будет совсем другая игра»
РЕБРОВ: «В Баку сильно мешало поле, а теперь будет совсем другая игра»
12.10.2025, 18:55 53
Футбол
Капитан Реала провел беседу с Луниным. Андрей не может в это поверить
Капитан Реала провел беседу с Луниным. Андрей не может в это поверить
13.10.2025, 07:50 8
Футбол
Снова проблемы с аутсайдером. Сборная Украины с трудом обыграла Азербайджан
Снова проблемы с аутсайдером. Сборная Украины с трудом обыграла Азербайджан
13.10.2025, 23:42 242
Футбол
Неожиданное решение. Арсенал изменил планы по Зинченко
Неожиданное решение. Арсенал изменил планы по Зинченко
12.10.2025, 16:11 3
Футбол
Источник: Шовковский принял неожиданное решение в отношении капитана Динамо
Источник: Шовковский принял неожиданное решение в отношении капитана Динамо
13.10.2025, 00:02 6
Футбол
Украина – Азербайджан – 2:1. Нервы в Кракове. Видео голов и обзор матча
Украина – Азербайджан – 2:1. Нервы в Кракове. Видео голов и обзор матча
14.10.2025, 00:28 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем