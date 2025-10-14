Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Молодежные турниры
14 октября 2025, 19:27 | Обновлено 14 октября 2025, 20:26
Хорватия U-21 – Украина U-21. Видео голов и обзор (обновляется)

Смотрите видеообзор матча квалификации Евро-2027 U-21

Хорватия U-21 – Украина U-21. Видео голов и обзор (обновляется)
УАФ

Молодежная сборная Украины U-21 проводит поединок квалификации Евро-2027 U-21.

14 октября в 19:00 в городе Велика Горица встречаются сборные команды Хорватии U-21 и Украины U-21.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Ранее сине-желтые на выезде разгромили команду Литвы (4:0), а затем сыграли вничью с Венгрией (3:3).

Украина U-21: Домчак, Корнийчук, Михавко, Захарченко, Протасевич, Саленко, Варфоломеев, Федор, Маткевич, Степанов, Слесар

Запас: Пахолюк, Огарков, Попов, Тутеров, Холод, Лосенко, Пастух, Глущенко, Гусол

По теме:
Закономерное поражение. Сборная Украины U-21 проиграла хорватам
ВИДЕО. Добивание после штрафного. Украина U-21 пропустила гол от хорватов
Мельгоса назвал стартовый состав Украины U-21 на игру с командой Хорватии
чемпионат Европы по футболу U-21 сборная Хорватии по футболу U-21 сборная Украины по футболу U-21 Унаи Мельгоса Хорватия - Украина видео голов и обзор
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
