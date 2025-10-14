Хорватия U-21 – Украина U-21. Видео голов и обзор (обновляется)
Смотрите видеообзор матча квалификации Евро-2027 U-21
Молодежная сборная Украины U-21 проводит поединок квалификации Евро-2027 U-21.
14 октября в 19:00 в городе Велика Горица встречаются сборные команды Хорватии U-21 и Украины U-21.
Ранее сине-желтые на выезде разгромили команду Литвы (4:0), а затем сыграли вничью с Венгрией (3:3).
Украина U-21: Домчак, Корнийчук, Михавко, Захарченко, Протасевич, Саленко, Варфоломеев, Федор, Маткевич, Степанов, Слесар
Запас: Пахолюк, Огарков, Попов, Тутеров, Холод, Лосенко, Пастух, Глущенко, Гусол
Хорватия U-21 – Украина U-21. Видео голов и обзор (обновляется)
