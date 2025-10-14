Супертандем с Макото. Надежда Киченок вышла в четвертьфинал турнира в Осаке

Украинская теннисистка Надежда Киченок успешно стартовала на хардовом турнире WTA 250 в Осаке (Япония).

В первом раунде украинка и ее напарница Макото Ниномия (Япония) в двух сетах переиграли тандем Джулиана Олмос (Мексика) / Алдила Сутджиади (Индонезия) за 1 час и 25 минут.

WTA 250 Осака. Пары. Хард, 1/8 финала

Надежда Киченок (Украина) / Макото Ниномия (Япония) – Джулиана Олмос (Мексика) / Алдила Сутджиади (Индонезия) [4] – 6:1, 7:5

Встреча стартовала еще вчера, 13 октября. Надежда и Макото выиграли первую партию со счетом 6:1 и поединок был прерван из-за плохого освещения.

Киченок и Ниномия проводят третьи совместные соревнования в 2025 году и выиграли девять матчей из девяти. В июле Надежда и Макото стали чемпионками турниров WTA 250 в Гамбурге и Праге.

В четвертьфинале Осаки Киченок и Ниномия поборются против Жаклин Кристиан (Румыния) и Ольги Данилович (Сербия).