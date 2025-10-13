Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
WTA
13 октября 2025, 16:02
Матч украинки на турнире WTA 250 в Осаке перенесен из-за плохого освещения

Надежда Киченок и Макото Ниномия доиграют стартовый поединок в Японии 14 октября

Матч украинки на турнире WTA 250 в Осаке перенесен из-за плохого освещения
Instagram. Надежда Киченок

13 октября украинская теннисистка Надежда Киченок стартовала в парном разряде на хардовом турнире WTA 250 в Осаке (Япония).

В первом раунде украинка и ее напарница Макото Ниномия (Япония) вышли на корт против тандема Джулиана Олмос (Мексика) / Алдила Сутджиади (Индонезия).

Надежда и Макото выиграли первый сет со счетом 6:1. Вторая партия так и не началась – встреча был прервана из-за плохого освещения на корте и перенесена на 14 число. Игра возобновится во вторник ориентировочно в 07:00 по Киеву.

Победительницы противостояния в четвертьфинале поборются либо против Нао Хибино и Катажины Питер, либо против Жаклин Кристиан и Ольги Данилович.

WTA 250 Осака. Пары. Хард, 1/8 финала

Надежда Киченок (Украина) / Макото Ниномия (Япония) – Джулиана Олмос (Мексика) / Алдила Сутджиади (Индонезия) – 6:1, Suspended

