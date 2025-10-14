Матвей Бидный рассказал про смешные зарплаты молодых тренеров в Украине

Министр молодежи и спорта Украины Матвей Бидный рассказал про мизерные заработные платы молодых тренеров.

По словам чиновника, довольствие для начинающих специалистов слишком низкое, чтобы прокормить семью и приобрести жилье. Глава ведомства пожаловался на имеющуюся в спорте систему.

«8-10 тысяч гривен может получить тренер, который после университета физвоспитания и спорта придет работать в ДЮСШ. Представьте: молодой человек, полный амбиций, получил образование и хочет работать. Как она может завести семью, построить жилье и строить жизнь за эту сумму? Эта система не дает возможностей, она консервирует систему, где есть мастодонты, которые подтягивают на себя лучшие группы, лучших атлетов и получают надбавки и премии за их результаты», – сказал Бидный в интервью «РБК-Украина».

Ранее именитый украинский тренер Александр Рябоконь рассказал, что не получил от футбольного клуба Второй лиги «Лесное» ни единой зарплаты с начала сезона-2025/26. Специалист добавил, что его подопечные также играли «за бесплатно».