Известный тренер не получил от украинского клуба зарплаты и решил уйти
Александр Рябоконь сейчас тренирует «Левый Берег»
Известный украинский тренер Александр Рябоконь сообщил, что не получил от второлигового ФК «Лесное» ни одной зарплаты с начала сезона.
«Никакой зарплаты в ФК «Лесное» с начала выступлений клуба во Второй лиге я не получал, как и все игроки. Поэтому я не знаю, реально ли что-то вернуть... Но, при всем этом, у меня остались нормальные отношения с Зелинским [директором клуба]. Виктор – человек, который фанатично любит футбол, но не он финансирует клуб. Его функции другие.
К Зелинскому вопросов и претензий нет, потому что даже в моменты, когда денег уже совсем не было, он платил из собственного кармана, чтобы команда имела возможность выехать на игру или потренироваться», – сказал Рябоконь.
В итоге Рябоконь покинул «Лесное» и недавно возглавил «Левый Берег».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Украинский полузащитник «Бенфики» может пропустить следующую игру своей команды
Егор Ярмолюк восстановился от травмы