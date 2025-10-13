Известный тренер не получил от украинского клуба зарплаты и решил уйти

Известный украинский тренер Александр Рябоконь сообщил, что не получил от второлигового ФК «Лесное» ни одной зарплаты с начала сезона.

«Никакой зарплаты в ФК «Лесное» с начала выступлений клуба во Второй лиге я не получал, как и все игроки. Поэтому я не знаю, реально ли что-то вернуть... Но, при всем этом, у меня остались нормальные отношения с Зелинским [директором клуба]. Виктор – человек, который фанатично любит футбол, но не он финансирует клуб. Его функции другие.

К Зелинскому вопросов и претензий нет, потому что даже в моменты, когда денег уже совсем не было, он платил из собственного кармана, чтобы команда имела возможность выехать на игру или потренироваться», – сказал Рябоконь.

В итоге Рябоконь покинул «Лесное» и недавно возглавил «Левый Берег».