ФОТО. Родители звезды Реала разошлись. Они были вместе более 20 лет

Родители звезды «Реала» и сборной Англии Джуда Беллингема – Марк и Дениз – расстались после более чем 20 лет брака.

По данным Daily Mail, 49-летний Марк, бывший полицейский сержант и агент своих сыновей, был замечен в компании сотрудницы полиции Шелли Панчон. На фото, опубликованных в августе, они идут по лесной тропе, улыбаясь, – снимки позже были удалены.

Первые слухи появились, когда Bild заметил, что Марк и Дениз сидели порознь на матче младшего сына Джоба за «Боруссию» Дортмунд и почти не разговаривали.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua

Пара начала жить отдельно еще пять лет назад, когда Дениз переехала в Германию с Джудом, а Марк остался в Англии с Джобом. Позже они поделили время между Испанией, Германией и Англией.

Джуд неодноразово подчеркивал роль родителей в своем становлении.

«Без мамы я бы то слишком падал духом, то слишком возносился. Ее поддержка – больше, нежели любого тренера», – говорил Беллингем.

Любовь к футболу он унаследовал от отца, забившего более 700 м’ячів в полупрофессиональной карьере.