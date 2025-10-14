Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Родители звезды Реала разошлись. Они были вместе более 20 лет
Другие новости
14 октября 2025, 03:55 |
351
1

ФОТО. Родители звезды Реала разошлись. Они были вместе более 20 лет

В семье Джуда Беллингема плохие новости...

14 октября 2025, 03:55 |
351
1 Comments
ФОТО. Родители звезды Реала разошлись. Они были вместе более 20 лет
Getty Images/Global Images Ukraine. Дениз и Марк Беллингемы

Родители звезды «Реала» и сборной Англии Джуда Беллингема – Марк и Дениз – расстались после более чем 20 лет брака.

По данным Daily Mail, 49-летний Марк, бывший полицейский сержант и агент своих сыновей, был замечен в компании сотрудницы полиции Шелли Панчон. На фото, опубликованных в августе, они идут по лесной тропе, улыбаясь, – снимки позже были удалены.

Первые слухи появились, когда Bild заметил, что Марк и Дениз сидели порознь на матче младшего сына Джоба за «Боруссию» Дортмунд и почти не разговаривали.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua

Пара начала жить отдельно еще пять лет назад, когда Дениз переехала в Германию с Джудом, а Марк остался в Англии с Джобом. Позже они поделили время между Испанией, Германией и Англией.

Джуд неодноразово подчеркивал роль родителей в своем становлении.

«Без мамы я бы то слишком падал духом, то слишком возносился. Ее поддержка – больше, нежели любого тренера», – говорил Беллингем.

Любовь к футболу он унаследовал от отца, забившего более 700 м’ячів в полупрофессиональной карьере.

По теме:
ФОТО. Известный футболист выпивал по 9 алкогольных напитков перед матчами
ФОТО. У одноклубника Зинченка могут усыпить собаку. Он просто «забыл»
ФОТО. Нападающий Челси крупно проштрафился на роскошном авто
фото lifestyle Джуд Беллингем Реал Мадрид Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Максим Лапченко Источник: The Sun
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Украина – Азербайджан – 2:1. Нервы в Кракове. Видео голов и обзор матча
Футбол | 14 октября 2025, 00:28 0
Украина – Азербайджан – 2:1. Нервы в Кракове. Видео голов и обзор матча
Украина – Азербайджан – 2:1. Нервы в Кракове. Видео голов и обзор матча

Смотрите самые интересные матчи отбора на ЧМ-2026

Произошла замена. Известна заявка сборной Украины на матч с Азербайджаном
Футбол | 13 октября 2025, 10:05 9
Произошла замена. Известна заявка сборной Украины на матч с Азербайджаном
Произошла замена. Известна заявка сборной Украины на матч с Азербайджаном

По сравнению с прошлой игрой в списке отсутствует Судаков, но добавился Ярмолюк

МАЛИНОВСКИЙ: «Победы над Францией и Исландией? Это у букмекеров спросите»
Футбол | 14.10.2025, 04:03
МАЛИНОВСКИЙ: «Победы над Францией и Исландией? Это у букмекеров спросите»
МАЛИНОВСКИЙ: «Победы над Францией и Исландией? Это у букмекеров спросите»
Вратарь сборной Украины обиделся на тренера. Он больше не хочет там играть
Футбол | 13.10.2025, 06:59
Вратарь сборной Украины обиделся на тренера. Он больше не хочет там играть
Вратарь сборной Украины обиделся на тренера. Он больше не хочет там играть
ФОТО. Экс-футболиста сборной Украины вместе с женой заблокировали в авто
Футбол | 13.10.2025, 22:03
ФОТО. Экс-футболиста сборной Украины вместе с женой заблокировали в авто
ФОТО. Экс-футболиста сборной Украины вместе с женой заблокировали в авто
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
yura koshak
Nahuy tut tsia novuna??????
Ответить
0
Популярные новости
Большое фиаско Испании U-20. Определен первый полуфиналист ЧМ U-20
Большое фиаско Испании U-20. Определен первый полуфиналист ЧМ U-20
12.10.2025, 01:23 2
Футбол
Таблицы квалификации ЧМ-2026. Бенефис Холанда, драма Роналду, успех Испании
Таблицы квалификации ЧМ-2026. Бенефис Холанда, драма Роналду, успех Испании
12.10.2025, 06:23 4
Футбол
Неожиданное решение. Арсенал изменил планы по Зинченко
Неожиданное решение. Арсенал изменил планы по Зинченко
12.10.2025, 16:11 2
Футбол
Победитель в Шанхае заработал за трофей в 2 раза больше, чем за всю карьеру
Победитель в Шанхае заработал за трофей в 2 раза больше, чем за всю карьеру
12.10.2025, 16:05 1
Теннис
Ребров выбрал стартовый состав сборной Украины на матч с Азербайджаном
Ребров выбрал стартовый состав сборной Украины на матч с Азербайджаном
13.10.2025, 20:17 67
Футбол
РЕБРОВ: «В Баку сильно мешало поле, а теперь будет совсем другая игра»
РЕБРОВ: «В Баку сильно мешало поле, а теперь будет совсем другая игра»
12.10.2025, 18:55 53
Футбол
Именитый украинский боксер быстро уничтожил соперника и выиграл два титула
Именитый украинский боксер быстро уничтожил соперника и выиграл два титула
12.10.2025, 00:10
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем