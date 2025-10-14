Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ФОТО. Нападающий Челси крупно проштрафился на роскошном авто
14 октября 2025, 03:37
ФОТО. Нападающий Челси крупно проштрафился на роскошном авто

Давид Фофана управлял Cadillac Escalade стоимостью £100 000 без страховки и водительских прав

ФОТО. Нападающий Челси крупно проштрафился на роскошном авто
Getty Images/Global Images Ukraine. Давид Фофана

Нападающий «Челси» Давид Фофана оштрафован на £12 130 за вождение без прав и страховки.

22-летнего игрока, который сейчас выступает в аренде в Турции, остановили полицейские в феврале в городе Чессингтон (Суррей). Он управлял внедорожником Cadillac Escalade стоимостью £100 000.

Суд в Лондоне постановил взыскать с Фофаны £10 000 штрафа, £2 000 надбавки и £130 судебных издержек, а также начислить восемь штрафных баллов. Футболист признал вину, но лично на заседании не присутствовал.

Прокурор сообщила, что игрок ехал без страховки и водительских прав.

Фофана перешел в «Челси» из «Мольде» в 2023 году, играл в аренде за «Унион Берлин» и «Бернли», а сейчас выступает за «Фатих Карагюмрюк».

Максим Лапченко Источник: The Sun
Комментарии 0
