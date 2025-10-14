ФОТО. Нападающий Челси крупно проштрафился на роскошном авто

Нападающий «Челси» Давид Фофана оштрафован на £12 130 за вождение без прав и страховки.

22-летнего игрока, который сейчас выступает в аренде в Турции, остановили полицейские в феврале в городе Чессингтон (Суррей). Он управлял внедорожником Cadillac Escalade стоимостью £100 000.

Суд в Лондоне постановил взыскать с Фофаны £10 000 штрафа, £2 000 надбавки и £130 судебных издержек, а также начислить восемь штрафных баллов. Футболист признал вину, но лично на заседании не присутствовал.

Прокурор сообщила, что игрок ехал без страховки и водительских прав.

Фофана перешел в «Челси» из «Мольде» в 2023 году, играл в аренде за «Унион Берлин» и «Бернли», а сейчас выступает за «Фатих Карагюмрюк».