Зинедин ЗИДАН: «Годы в итальянском клубе были прекрасными»

Экс-тренер «Реала», бывший полузащитник «Ювентуса» и сборной Фрации Зинедин Зидан поделился впечатлениями от игры за итальянский клуб.

«Годы в «Ювентусе» были действительно прекрасны, там я чувствовал, что победа это или «да», или «да». Не было никаких других вариантов. Это то, что нам приходилось делать. Футбол во Франции был хорошим, но совсем не таким как в «Ювентусе».

Во Франции даже если вы проиграете на выезде, это не имело бы значения, в то время как в итальянском клубе такого не было. Для меня этот период был тяжелым, особенно физически, но я знал, что пришел играть в футбол. Я понимал, что нужна качественная подготовка в течение всего сезона», – вспомнил Зидан.

Зинедин играл за «Ювентус» с 1996 по 2001 год, куда перешел из «Бордо». За это время он дважды становился чемпионом Италии, выигрывал Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и Межконтинентальный кубок.

Ранее сообщалось, что Зидан считает итальянский «Милан» с ван Бастеном, Рейкардом, Гуллитом, Барези и Мальдини сильнейшей командой в истории футбола.