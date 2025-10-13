Зидан назвал сильнейшую команду в истории футбола

Бывший наставник мадридского «Реала», чемпион мира и Европы в составе сборной Франции Зинедин Зидан назвал «Милан» под руководством Арриго Сакки сильнейшей командой в истории футбола.

По словам 53-летнего Зидана, команда итальянского специалиста была очень впечатляющей.

«Милан» с ван Бастеном, Рейкардом, Гуллитом, Барези и Мальдини. Та команда выигрывала очень много матчей. Коллектив Сакки был действительно впечатляющим», — передает слова звездного француза издание Sempre Milan.

Сакки был у руля красно-черных дважды: с 1987 по 1991 год и с 1996 по 1997 год. Под его руководством «Милан» стал чемпионом Италии, обладателем Суперкубка страны, два раза побеждал в Кубке европейских чемпионов, Суперкубке Европы и Межконтинентальном кубке. В 2011 году Сакки вошел в Зал славы итальянского футбола.

Ранее Зидан заявил, что не собирается заканчивать с тренерской карьерой.