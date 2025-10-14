В воскресенье, 13 октября, сборная Украины по футболу в 4-м туре квалификации на чемпионат мира 2026 провела матч против команды Азербайджана.

Поединок, который прошел в польском городе Краков на стадионе «Краковия», завершился со счетом 2:1 в пользу подопечных Сергея Реброва.

Благодаря победе Украина закрепилась на 2-м месте в группе, набрав в 4 матчах квалификации 7 очков. В активе Азербайджана 1 балл в 4 встречах и четвертое место в квартете.

Вашему вниманию запись пресс-конференции главного тренера сборной Украины Сергея Реброва.

ВИДЕО. Реакция Реброва после победы над Азербайджаном