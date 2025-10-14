Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ВИДЕО. Реакция Реброва после победы над Азербайджаном
Чемпионат мира
14 октября 2025, 01:18 | Обновлено 14 октября 2025, 01:36
Смотрите новое видео на YouTube-канале Sport.ua

Коллаж Sport.ua

В воскресенье, 13 октября, сборная Украины по футболу в 4-м туре квалификации на чемпионат мира 2026 провела матч против команды Азербайджана.

Поединок, который прошел в польском городе Краков на стадионе «Краковия», завершился со счетом 2:1 в пользу подопечных Сергея Реброва.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Благодаря победе Украина закрепилась на 2-м месте в группе, набрав в 4 матчах квалификации 7 очков. В активе Азербайджана 1 балл в 4 встречах и четвертое место в квартете.

Вашему вниманию запись пресс-конференции главного тренера сборной Украины Сергея Реброва.

Сергей Ребров сборная Украины по футболу сборная Азербайджана по футболу ЧМ-2026 по футболу Украина - Азербайджан видео пресс-конференция
Комментарии 0
