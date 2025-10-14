ВИДЕО. Реакция Реброва после победы над Азербайджаном
Смотрите новое видео на YouTube-канале Sport.ua
В воскресенье, 13 октября, сборная Украины по футболу в 4-м туре квалификации на чемпионат мира 2026 провела матч против команды Азербайджана.
Поединок, который прошел в польском городе Краков на стадионе «Краковия», завершился со счетом 2:1 в пользу подопечных Сергея Реброва.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Благодаря победе Украина закрепилась на 2-м месте в группе, набрав в 4 матчах квалификации 7 очков. В активе Азербайджана 1 балл в 4 встречах и четвертое место в квартете.
Вашему вниманию запись пресс-конференции главного тренера сборной Украины Сергея Реброва.
ВИДЕО. Реакция Реброва после победы над Азербайджаном
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Полузащитник сборной Украины U-20 не скрывал своего разочарования из-за этой ситуации
Бывший футболист «Динамо» оценил игру сборной Украины в отборе на ЧМ-2026