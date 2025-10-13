ВИДЕО. Неприятно: Исландия сенсационно выиграла первый тайм у Франции
Единственный гол в первой 45-минутке забил Виктор Палссон и обеспечил исландцам гандикап
Сборная Исландии выиграла первый тайм у Франции в матче квалификации чемпионата мира 2026.
На 39-й минуте Виктор Палссон поразил ворота соперников после суматохи в штрафной площади. После первой 45-минутки счет 1:0 в пользу исландцев.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
В одной группе Исландия и Франция выступают вместе с командами Украины и Азербайджаном, у которых в параллельном поединке счет 1:1 по итогам первого тайма.
Исландцы и французы проводят очное противостояние на арене Лаугардалсвеллур в Рейкьявике. Игра стартовала в 21:45 по Киеву.
Турнирное положение в группе D в режиме Live: Франция (9), Исландия (6), Украина (5), Азербайджан (2).
