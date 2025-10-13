Сборная Исландии выиграла первый тайм у Франции в матче квалификации чемпионата мира 2026.

На 39-й минуте Виктор Палссон поразил ворота соперников после суматохи в штрафной площади. После первой 45-минутки счет 1:0 в пользу исландцев.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В одной группе Исландия и Франция выступают вместе с командами Украины и Азербайджаном, у которых в параллельном поединке счет 1:1 по итогам первого тайма.

Исландцы и французы проводят очное противостояние на арене Лаугардалсвеллур в Рейкьявике. Игра стартовала в 21:45 по Киеву.

Турнирное положение в группе D в режиме Live: Франция (9), Исландия (6), Украина (5), Азербайджан (2).

❗️ ВИДЕО. Неприятно: Исландия сенсационно выиграла первый тайм у Франции

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine