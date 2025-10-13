Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Неприятно: Исландия сенсационно выиграла первый тайм у Франции
Чемпионат мира
13 октября 2025, 22:37 | Обновлено 13 октября 2025, 23:00
948
1

ВИДЕО. Неприятно: Исландия сенсационно выиграла первый тайм у Франции

Единственный гол в первой 45-минутке забил Виктор Палссон и обеспечил исландцам гандикап

13 октября 2025, 22:37 | Обновлено 13 октября 2025, 23:00
948
1 Comments
ВИДЕО. Неприятно: Исландия сенсационно выиграла первый тайм у Франции
Getty Images/Global Images Ukraine

Сборная Исландии выиграла первый тайм у Франции в матче квалификации чемпионата мира 2026.

На 39-й минуте Виктор Палссон поразил ворота соперников после суматохи в штрафной площади. После первой 45-минутки счет 1:0 в пользу исландцев.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В одной группе Исландия и Франция выступают вместе с командами Украины и Азербайджаном, у которых в параллельном поединке счет 1:1 по итогам первого тайма.

Исландцы и французы проводят очное противостояние на арене Лаугардалсвеллур в Рейкьявике. Игра стартовала в 21:45 по Киеву.

Турнирное положение в группе D в режиме Live: Франция (9), Исландия (6), Украина (5), Азербайджан (2).

❗️ ВИДЕО. Неприятно: Исландия сенсационно выиграла первый тайм у Франции

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
По теме:
ВИДЕО. Исландия и Франция на двоих забили три гола за семь минут
Малиновский стал 12-м игроком в истории сборной Украины с 10+ голами
ВИДЕО. Малиновский снова отличился за сборную, Украина повела в счете
Виктор Палссон видео голов и обзор сборная Франции по футболу сборная Исландии по футболу ЧМ-2026 по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(15)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Украина – Азербайджан. Прогноз и анонс на матч квалификации чемпионата мира
Футбол | 13 октября 2025, 15:31 110
Украина – Азербайджан. Прогноз и анонс на матч квалификации чемпионата мира
Украина – Азербайджан. Прогноз и анонс на матч квалификации чемпионата мира

«Игра против Исландии ничего не будет стоить, если мы не победим в следующем матче»

Синчук сказал всю правду о своей дисквалификации на чемпионате мира
Футбол | 13 октября 2025, 11:33 8
Синчук сказал всю правду о своей дисквалификации на чемпионате мира
Синчук сказал всю правду о своей дисквалификации на чемпионате мира

Полузащитник сборной Украины U-20 не скрывал своего разочарования из-за этой ситуации

ВИДЕО. Как сборная Украины пропустила гол в раздевалку от Азербайджана
Футбол | 13.10.2025, 22:42
ВИДЕО. Как сборная Украины пропустила гол в раздевалку от Азербайджана
ВИДЕО. Как сборная Украины пропустила гол в раздевалку от Азербайджана
Турнирные таблицы ЧМ. Драматичная победа Луческу, сухой лист от Польши
Футбол | 13.10.2025, 06:23
Турнирные таблицы ЧМ. Драматичная победа Луческу, сухой лист от Польши
Турнирные таблицы ЧМ. Драматичная победа Луческу, сухой лист от Польши
«У нас есть все шансы выйти на ЧМ-2026». УАФ обратилась к болельщикам
Футбол | 13.10.2025, 15:22
«У нас есть все шансы выйти на ЧМ-2026». УАФ обратилась к болельщикам
«У нас есть все шансы выйти на ЧМ-2026». УАФ обратилась к болельщикам
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
inspekcha85
А что неприятного?Обыграйте и вы французов и будете на 1м месте...шаромыжники блть,с аутсайдером сладить не могут.
Ответить
0
Популярные новости
Неожиданное решение. Арсенал изменил планы по Зинченко
Неожиданное решение. Арсенал изменил планы по Зинченко
12.10.2025, 16:11 2
Футбол
Промоутер: «Это будет самый важный бой в жизни Джошуа. Нельзя проиграть»
Промоутер: «Это будет самый важный бой в жизни Джошуа. Нельзя проиграть»
13.10.2025, 02:21 1
Бокс
Суркис обратился к Ярмоленко по поводу конфликта с тренером. Он недоволен
Суркис обратился к Ярмоленко по поводу конфликта с тренером. Он недоволен
12.10.2025, 08:12 13
Футбол
Игрок сборной Исландии: «Я такого еще никогда не видел. Невероятно»
Игрок сборной Исландии: «Я такого еще никогда не видел. Невероятно»
11.10.2025, 18:55 2
Футбол
Быстрый нокаут. Известный боксер из Украины уничтожил соперника за 2 раунда
Быстрый нокаут. Известный боксер из Украины уничтожил соперника за 2 раунда
11.10.2025, 19:40
Бокс
Аргентина на высоте. Определена первая полуфинальная пара на ЧМ-2025 U-20
Аргентина на высоте. Определена первая полуфинальная пара на ЧМ-2025 U-20
12.10.2025, 04:39 1
Футбол
Большое фиаско Испании U-20. Определен первый полуфиналист ЧМ U-20
Большое фиаско Испании U-20. Определен первый полуфиналист ЧМ U-20
12.10.2025, 01:23 2
Футбол
«Он продолжает это делать». В Англии рассказали последние новости о Мудрике
«Он продолжает это делать». В Англии рассказали последние новости о Мудрике
12.10.2025, 16:29 9
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем