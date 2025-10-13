Полузащитник сборной Украины забил первый гол за английский Норвич
Захар Бауманн огорчил «Сандерленд» U-21 в матче Кубка Английской Премьер-лиги
Состоялся матч второго тура группы H Кубка Английской Премьер-лиги, в котором встретились «Сандерленд» U-21 и «Норвич» U-21. Гости потерпели поражение со счетом 2:3.
В стартовом составе «Норвича» вышел полузащитник сборной Украины U-19 Захар Бауманн, который забил первый гол в новой команде после перехода из «Манчестер Юнайтед».
18-летний футболист отправил мяч в ворота соперника на 70-й минуте и позволил «Норвичу» выйти вперед (2:1). На 75-й минуте Бауманн отправился на скамейку запасных, а его команда пропустила дважды и осталась без набранных баллов.
Захар длительное время находился в структуре «Манчестер Юнайтед», где играл за юношеские и молодежные команды. Во время летнего трансферного окна Захар договорился о сотрудничестве с «Норвичем» до июля 2027 года.
Кубок Английской Премьер-лиги, 2-й тур
Сандерленд U-21 – Норвич U-21 – 3:2
Голы: Нилд, 8, Проктор, 50, Нилл, 90+6 – Джонс, 22, Бауманн, 70
Видео гола:
BAUMANN PUTS US AHEAD! pic.twitter.com/ue0Lf7ramN— Norwich City Academy (@NorwichCityAcad) October 10, 2025
Defeat in the #U21PLCup. pic.twitter.com/VzJNrqHciG— Norwich City Academy (@NorwichCityAcad) October 10, 2025
