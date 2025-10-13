Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Полузащитник сборной Украины забил первый гол за английский Норвич
Англия
Полузащитник сборной Украины забил первый гол за английский Норвич

Захар Бауманн огорчил «Сандерленд» U-21 в матче Кубка Английской Премьер-лиги

ФК Норвич. Захар Бауманн

Состоялся матч второго тура группы H Кубка Английской Премьер-лиги, в котором встретились «Сандерленд» U-21 и «Норвич» U-21. Гости потерпели поражение со счетом 2:3.

В стартовом составе «Норвича» вышел полузащитник сборной Украины U-19 Захар Бауманн, который забил первый гол в новой команде после перехода из «Манчестер Юнайтед».

18-летний футболист отправил мяч в ворота соперника на 70-й минуте и позволил «Норвичу» выйти вперед (2:1). На 75-й минуте Бауманн отправился на скамейку запасных, а его команда пропустила дважды и осталась без набранных баллов.

Захар длительное время находился в структуре «Манчестер Юнайтед», где играл за юношеские и молодежные команды. Во время летнего трансферного окна Захар договорился о сотрудничестве с «Норвичем» до июля 2027 года.

Кубок Английской Премьер-лиги, 2-й тур

Сандерленд U-21 Норвич U-21 3:2

Голы: Нилд, 8, Проктор, 50, Нилл, 90+6 – Джонс, 22, Бауманн, 70

Видео гола:

Сандерленд Норвич Захар Бауманн видео голов и обзор
Николай Титюк
Николай Титюк
