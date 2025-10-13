Игорь КОГУТ: «Этот спарринг пойдет нам в плюс»

Полузащитник харьковского «Металлиста 1925» Игорь Когут прокомментировал победу над ковалевским «Колосом-2» (3:1) в товарищеском матче.

– Игорь, победа в контрольном матче над «Колосом-2» со счетом 3:1. Каковы общие впечатления от поединка?

– Общие впечатления положительные. Была хорошая товарищеская игра, соперник был мотивированным, не давал нам играть на малых оборотах. Поэтому, я думаю, этот спарринг пойдет нам в плюс.

– Пропущенный мяч где-то немного разбудил дополнительно?

– Во-первых, это моя ошибка. Где-то немного потерял концентрацию, а надо было сыграть проще. Как показала игра, наверное, этот гол немного встряхнул команду – и после него мы начали забивать.

– Ты сказал об ошибке. А забитый мяч немного перекрыл ее, как считаешь?

– Да, перекрыл, но я был разочарован этой бессмысленной ошибкой. Хотя, да, стало немного легче и спокойнее после гола.

– Вспомни атаку, когда ты забивал мяч.

– Пошел разворот мяча с левого фланга на правый, далее пас дошел до Дениса Антюха. Мы награбатывали на тренировках, что «десятка» должна бежать в штрафную. Я увидел его, а он – меня, выдал хорошую передачу. Мне оставалось только переправить мяч в ворота.

– В целом, как считаешь, насколько важны победы даже в спаррингах во время недельного цикла?

– Побеждать всегда важно, потому что таким образом мы тренируем нашу ментальность – чтобы всегда выигрывать и с позитивом готовиться к следующему матчу.