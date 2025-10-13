Серия побед андердога. Фарерские острова выиграли 4 из 5 последних матчей

Сборная Фарерских островов удивляет болельщиков в квалификации чемпионата мира 2026.

За последние 5 матчей островная команда одержала 4 победы, что является лучшим выступлением в истории сборной.

В октябре Фареры обыграли Черногорию со счетом 4:0, а затем победили Чехию (2:1) на стадионе Торсволлур.

До этого фарерцы победили дважды победили Гибралтар (2:1 дома и 1:0 на выезде) , уступив лишь Хорватии (0:1)

Эти успехи позволили Фарерам набрать 12 очок занять третье место в группе L квалификации ЧМ-2026.

Первое место на 99,9% займет сборная Хорватии (16 баллов), а второе место должно остаться за чехами (13) в случае победы над Гибралтаром.

Последние 5 матчей Фарерских островов в квалификации ЧМ-2026

Квалификация ЧМ-2026. Турнирная таблица группы L