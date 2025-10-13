Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Серия побед андердога. Фарерские острова выиграли 4 из 5 последних матчей
Чемпионат мира
13 октября 2025, 18:07 | Обновлено 13 октября 2025, 18:13
Серия побед андердога. Фарерские острова выиграли 4 из 5 последних матчей

Островная сборная переиграла Гибралтар (дважды), Черногорию и Чехию

Getty Images/Global Images Ukraine. Стадион Торсволлур

Сборная Фарерских островов удивляет болельщиков в квалификации чемпионата мира 2026.

За последние 5 матчей островная команда одержала 4 победы, что является лучшим выступлением в истории сборной.

В октябре Фареры обыграли Черногорию со счетом 4:0, а затем победили Чехию (2:1) на стадионе Торсволлур.

До этого фарерцы победили дважды победили Гибралтар (2:1 дома и 1:0 на выезде) , уступив лишь Хорватии (0:1)

Эти успехи позволили Фарерам набрать 12 очок занять третье место в группе L квалификации ЧМ-2026.

Первое место на 99,9% займет сборная Хорватии (16 баллов), а второе место должно остаться за чехами (13) в случае победы над Гибралтаром.

Последние 5 матчей Фарерских островов в квалификации ЧМ-2026

Квалификация ЧМ-2026. Турнирная таблица группы L





сборная Фарерских островов по футболу ЧМ-2026 по футболу сборная Чехии по футболу сборная Черногории по футболу сборная Хорватии по футболу сборная Гибралтара по футболу статистика
