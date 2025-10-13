Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. КРАВЧЕНКО: «Украина должна показать, что результат в Баку был случайностью»
Сборная УКРАИНЫ
13 октября 2025, 17:58 |
193
0

КРАВЧЕНКО: «Украина должна показать, что результат в Баку был случайностью»

Бывший полузащитник сборной Украины поделился ожиданиями от матча «сине-жёлтых» с Азербайджаном

13 октября 2025, 17:58 |
193
0
КРАВЧЕНКО: «Украина должна показать, что результат в Баку был случайностью»
ФК Полесье. Сергей Кравченко

Ассистент тренера «Полесья» и экс-защитник сборной Украины Сергей Кравченко поделился ожиданиями от матча национальной команды с Азербайджаном.

– В Кракове состоится матч между сборными Украины и Азербайджана в рамках 4-го тура отбора на ЧМ-2026. Каковы ваши ожидания? В предыдущем туре Украина обыграла Исландию на выезде (5:3). Наверное, после победы в Рейкьявике настроение в команде отличное?

– Да, Украина победила Исландию на выезде. Это очень сильная команда, поэтому сборная Украины сейчас находится на подъеме в психологическом плане. Это была очень важная победа. Но чтобы все было хорошо, нам нужно побеждать и в матче с Азербайджаном. Иначе успех в Рейкьявике не будет иметь большого значения. Впереди очень важная встреча. Это понимают и в команде, и во всей стране.

– Вы помните главного тренера сборной Азербайджана Айхана Аббасова как футболиста? Что можете сказать о состоянии национальной команды после его прихода?

– Если честно, я не помню Аббасова как игрока. Ведь я очень мало выступал в Азербайджане – всего пол сезона. Всех своих партнеров по «Карабаху» я помню на 100%, а вот соперников – нет. О состоянии сборной Азербайджана тоже не могу много сказать, потому что не слишком за ней слежу. Конечно, я видел матч нашей команды в Баку. Сборная Азербайджана – организованная команда, и после смены главного тренера она стала еще более организованной.

– Как считаете, сегодня сборная Украины обязательно победит?

– Игра будет непростой. Сегодня все умеют играть в футбол. Конечно, я ожидаю победы нашей команды. Футбол тем и интересен, что ничего нельзя предсказать наверняка. Все покажет игра. Надеюсь, мы победим.

– В Баку сборная Украины не смогла обыграть Азербайджан. К тому же не смогла показать тот футбол, который хотела. Это можно считать недостатком для украинской сборной?

– Да, Украина не смогла победить в Баку и в целом не показала особо качественной игры. Но это футбол. Та встреча уже в прошлом. Теперь – новый матч, новая история. Думаю, на этот раз победа будет за нами.

– То есть сюрприза вы не ожидаете?

– У нас хороший состав. Футболисты выступают в сильных клубах, находятся в хорошей форме. Посмотрим, каким будет стартовый состав. Судаков не сыграет, но в сборной есть игроки, способные заменить любого. Сборная Украины должна показать, что результат бакинского матча был случайностью.

Матч сборных Украины и Азербайджана состоится 13 октября в 21:45 в Кракове.

По теме:
МАКСИМОВ: «Не удивлюсь, если они выйдут в основе на матч с Азербайджаном»
Ассистент Ротаня в Полесье сделал прогноз на матч Украина – Азербайджан
Шесть игроков сборной Украины рискуют пропустить матч отбора против Франции
сборная Украины по футболу сборная Азербайджана по футболу ЧМ-2026 по футболу Сергей Кравченко
Иван Чирко Источник: Azerisport.com
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Турнирные таблицы ЧМ. Драматичная победа Луческу, сухой лист от Польши
Футбол | 13 октября 2025, 06:23 1
Турнирные таблицы ЧМ. Драматичная победа Луческу, сухой лист от Польши
Турнирные таблицы ЧМ. Драматичная победа Луческу, сухой лист от Польши

12 октября состоялись очередные матчи отбора к ЧМ в зоне УЕФА

Капитан Реала провел беседу с Луниным. Андрей не может в это поверить
Футбол | 13 октября 2025, 07:50 3
Капитан Реала провел беседу с Луниным. Андрей не может в это поверить
Капитан Реала провел беседу с Луниным. Андрей не может в это поверить

Украинский вратарь хочет иметь игровое время

Стиль – ничто, результат – все
Футбол | 13.10.2025, 11:23
Стиль – ничто, результат – все
Стиль – ничто, результат – все
КОХАН: «Магучих молодец, но ей еще повезло, что она девушка»
Другие виды | 13.10.2025, 09:51
КОХАН: «Магучих молодец, но ей еще повезло, что она девушка»
КОХАН: «Магучих молодец, но ей еще повезло, что она девушка»
Исландия – Франция. Прогноз и анонс на матч квалификации чемпионата мира
Футбол | 13.10.2025, 18:31
Исландия – Франция. Прогноз и анонс на матч квалификации чемпионата мира
Исландия – Франция. Прогноз и анонс на матч квалификации чемпионата мира
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Таблицы квалификации ЧМ-2026. Бенефис Холанда, драма Роналду, успех Испании
Таблицы квалификации ЧМ-2026. Бенефис Холанда, драма Роналду, успех Испании
12.10.2025, 06:23 5
Футбол
Промоутер: «Это будет самый важный бой в жизни Джошуа. Нельзя проиграть»
Промоутер: «Это будет самый важный бой в жизни Джошуа. Нельзя проиграть»
13.10.2025, 02:21 1
Бокс
Реал нашел долгосрочную замену Куртуа. Похоже, Лунин шанса так и не получит
Реал нашел долгосрочную замену Куртуа. Похоже, Лунин шанса так и не получит
11.10.2025, 17:00 19
Футбол
КВАРЦЯНЫЙ: «Он не должен там играть в сборной Украины. Не его это место»
КВАРЦЯНЫЙ: «Он не должен там играть в сборной Украины. Не его это место»
11.10.2025, 21:24 4
Футбол
ПСЖ отреагировал на игру Забарного в зрелищном матче Исландия – Украина
ПСЖ отреагировал на игру Забарного в зрелищном матче Исландия – Украина
12.10.2025, 08:55 3
Футбол
Стелла ЗАХАРОВА: «Мне больно это писать. Они просто погибают в нищете»
Стелла ЗАХАРОВА: «Мне больно это писать. Они просто погибают в нищете»
12.10.2025, 12:28 8
Другие виды
Фиаско Соболенко с 5:2. Пегула выбила первую ракетку и вышла в финал Уханя
Фиаско Соболенко с 5:2. Пегула выбила первую ракетку и вышла в финал Уханя
11.10.2025, 16:11 11
Теннис
Сенсационный вылет Ронни О'Салливана. Определены пары 1/2 финала в Китае
Сенсационный вылет Ронни О'Салливана. Определены пары 1/2 финала в Китае
12.10.2025, 06:05 2
Снукер
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем