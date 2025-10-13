КРАВЧЕНКО: «Украина должна показать, что результат в Баку был случайностью»

Ассистент тренера «Полесья» и экс-защитник сборной Украины Сергей Кравченко поделился ожиданиями от матча национальной команды с Азербайджаном.

– В Кракове состоится матч между сборными Украины и Азербайджана в рамках 4-го тура отбора на ЧМ-2026. Каковы ваши ожидания? В предыдущем туре Украина обыграла Исландию на выезде (5:3). Наверное, после победы в Рейкьявике настроение в команде отличное?

– Да, Украина победила Исландию на выезде. Это очень сильная команда, поэтому сборная Украины сейчас находится на подъеме в психологическом плане. Это была очень важная победа. Но чтобы все было хорошо, нам нужно побеждать и в матче с Азербайджаном. Иначе успех в Рейкьявике не будет иметь большого значения. Впереди очень важная встреча. Это понимают и в команде, и во всей стране.

– Вы помните главного тренера сборной Азербайджана Айхана Аббасова как футболиста? Что можете сказать о состоянии национальной команды после его прихода?

– Если честно, я не помню Аббасова как игрока. Ведь я очень мало выступал в Азербайджане – всего пол сезона. Всех своих партнеров по «Карабаху» я помню на 100%, а вот соперников – нет. О состоянии сборной Азербайджана тоже не могу много сказать, потому что не слишком за ней слежу. Конечно, я видел матч нашей команды в Баку. Сборная Азербайджана – организованная команда, и после смены главного тренера она стала еще более организованной.

– Как считаете, сегодня сборная Украины обязательно победит?

– Игра будет непростой. Сегодня все умеют играть в футбол. Конечно, я ожидаю победы нашей команды. Футбол тем и интересен, что ничего нельзя предсказать наверняка. Все покажет игра. Надеюсь, мы победим.

– В Баку сборная Украины не смогла обыграть Азербайджан. К тому же не смогла показать тот футбол, который хотела. Это можно считать недостатком для украинской сборной?

– Да, Украина не смогла победить в Баку и в целом не показала особо качественной игры. Но это футбол. Та встреча уже в прошлом. Теперь – новый матч, новая история. Думаю, на этот раз победа будет за нами.

– То есть сюрприза вы не ожидаете?

– У нас хороший состав. Футболисты выступают в сильных клубах, находятся в хорошей форме. Посмотрим, каким будет стартовый состав. Судаков не сыграет, но в сборной есть игроки, способные заменить любого. Сборная Украины должна показать, что результат бакинского матча был случайностью.

Матч сборных Украины и Азербайджана состоится 13 октября в 21:45 в Кракове.