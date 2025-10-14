Вновь швейцарская модель? УЕФА не устраивает система отбора на ЧМ и Евро

В минувшем сезоне, после нескольких лет активных обсуждений, Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) наконец-то внедрил существенные изменения в систему розыгрыша ключевых еврокубковых соревнований – Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций. Отныне все эти турниры разыгрываются по так называемой швейцарской системе, когда команды находятся в рамках одной турнирной таблицы, а матчи проводят с соперниками, которые подбираются в процессе жеребьевки при помощи специальной компьютерной процедуры – без традиционных «шариков» и тому подобного.

Новшества в клубных турнирах, очевидно, воодушевили многих в европейском футболе и теперь, как сообщает авторитетное британское издание The Times, в УЕФА всерьез задумались над целесообразностью реформировать систему розыгрышей отборочных турниров на континенте к чемпионатам мира и чемпионатам Европы.

Откровенно говоря, в руководстве УЕФА, равно как среди специалистов и болельщиков уже давно существует понимание, что нынешние отборочные турнира на ЧМ и Евро зачастую заметно теряют в интриге и зрелищности уже где-то к третьему или четвертому туру. Объективно говоря, подобного рода утверждение прекрасно иллюстрируется отборочной группой D от зоны УЕФА на ЧМ-2026, где соревнуются национальные команды Франции, Украины, Исландии и Азербайджана. Там еще к экватору соревновательного процесса наметился очевидный фаворит в лице «трехцветных», сместить которых с первой позиции, дающей право поехать летом 2026-го в США, Мексику и Канаду, было практически нереально и вся остальная турнирная интрига сводилась лишь к битве за вторую строчку и возможности пробиться в плей-офф квалификации.

Безусловно, сюрпризы также иногда происходят, но в целом в УЕФА обеспокоены отсутствием реального уровня конкуренции в квалификации, где лишь в текущем отборочном турнире на ЧМ-2026 многократно фиксировались поединки с очень крупным счетом: Нидерланды – Мальта (8:0), Австрия – Сан-Марино (10:0), Норвегия – Молдова (11:1), Хорватия – Гибралтар (7:0)…

В отличие от Лиги наций, где команды распределены по дивизионам и группам в зависимости от рейтинга, читай, уровня мастерства, в отборах на ЧМ и Евро часто ощущается непреодолимое неравенство между соревнующимися командами. И это, судя по последним инсайдам из УЕФА, послужило поводом для начала консультаций о возможности изменения формулы квалификационных турниров.

Предварительно УЕФА провела исследование, которое выявило, что в последние годы зрительский интерес к телетрансляциям матчей отборочных турниров в европейской зоне среди национальных сборных начал стремительно падать. Для этого руководящий орган континентального футбола создал рабочую группу в рамках комитета по национальным сборным, перед которой была поставлена конкретная задача – изучить возможность внедрения изменений, включая расширение использования Лиги наций в качестве дополнительного инструмента отбора, или внедрение адаптированной версии швейцарской модели, используемой в еврокубках.

uefa.com

По данным источника, знакомого с ситуацией, две недели назад УЕФА организовала специальную встречу в испанской Малаге, на которой чиновники руководящего органа проинформировали генеральных секретарей 55 национальных ассоциаций об этой инициативе. В ходе встречи делегаты обсудили плюсы и минусы системы Лиги наций и швейцарской модели. Также большинство участников дискуссии сошлись во мнении, что доходы от телевизионных прав и посещаемости стадионов на международных отборочных матчах снижаются, тогда как в Лиге наций они растут. Впрочем, пока найти рабочую обновленную формулу квалификации, которая сохраняла бы элемент интриги и соревновательности для топовых сборных, и в то же время предоставляла бы возможности более «мелким» командам не удалось.

С 2023 года УЕФА использует Лигу наций в качестве дополнительной опции при квалификации на чемпионаты Европы, чемпионаты мира, а также Олимпийские игры по женскому футболу. Теперь новой рабочей группе предстоит изучить вопрос о распространении этой модели и на мужские соревнования. Однако более широкое использование Лиги наций вызывает опасения, что структура, предусматривающая переходы между дивизионами, может привести к стремительному сокращению количества матчей между национальными сборными с невысоким рейтингом и их более сильными соперниками из категории топ-команд. А ведь именно такие матчи часто приносят значительные финансовые доходы небольшим ассоциациям.

Альтернативным является вариант с применением швейцарской модели, апробированной уже в Лиге чемпионов, Лиге Европы и Лиге конференций на клубном уровне. Здесь в рамках единой турнирной таблицы будут представлены все 55 европейских сборных (что правда, за вычетом россии, которая бессрочно отстранена от участия в международных турнирах из-за начала полномасштабной и ничем неспровоцированной войны против Украины), которым в рамках квалификации нужно будет провести шесть или восемь матчей против соперников различного уровня, определяемого посредством рейтинга. При этом, каждая команда сыграет против другой только один раз, а не дважды как это происходит сейчас.

В УЕФА считают, что швейцарская модель способна минимизировать ситуации, при которых одна команда значительно превосходит иные и решает свои задачи задолго до финиша квалификаций. Например, как это происходит сейчас в группе К, где сборная Англии выиграла пять матчей из пяти, набрав максимум очков и имея разницу мячей 13:0. При швейцарской модели команде Тухеля не пришлось бы играть исключительно с теми, кто ниже ее по классу и уровню (Албанией, Сербией, Латвией и Андоррой), а хотя бы раз или дважды нужно было бы сыграть с более крепкими коллективами.

Если швейцарская модель будет признана пригодной для квалификационных турниров национальных сборных на европейском континенте, то при квоте в 16 участников на ЧМ считается, что напрямую на мундиаль можно давать пройти 12 лучшим командам в турнирной таблице, а следующим восьми сборным предоставлять шанс определить еще четырех счастливых обладателей путевок через традиционный формат плей-офф.

Впрочем, пока внутри УЕФА есть и противники внедрения швейцарской системы для сборных, которые утверждают, что ее успех на клубном уровне нельзя прямо интерполировать на национальные команды, так как те существенно отличаются от клубов.

Однако, несмотря на внутреннее сопротивление, в целом боссы УЕФА понимают, что текущая система отборочных матчей не может существовать долго, и уже в ближайшие несколько лет ее обязательно нужно реформировать, иначе организация рискует начать терять все больше и больше денег, чего допустить не хотят ни нынешние сторонники реформ, ни их противники...

Текст: meta.ua