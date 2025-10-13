Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Результативный первый тайм. Металлист 1925 и Колос-2 провели спарринг

Поединок прошел на учебно-тренировочной базе «Металлиста 1925»

Поединок прошел на учебно-тренировочной базе «Металлиста 1925»
ФК Металлист 1925

«Металлист 1925» международную паузу в чемпионате заполнил товарищеским матчем. Команда Младена Бартуловича провела спарринг с «Колосом-2».

Счет в матче открыл «Колос-2». На 14-й минуте отличился Богдан Рублев.

Представитель Второй лиги лидировал недолго. Уже на 29-й минуте Иван Литвиненко сравнял счет.

«Металлист 1925» продолжил атаковать. На 28-й минуте Игорь Когут вывел харьковский клуб вперед.

В компенсированное к первому тайму время Владислав Калитвинцев закрепил преимущество «Металлиста 1925». А вот второй тайм прошел без забитых мячей.

Товарищеский матч. 13 октября. База ФК «Металлист 1925», с. Щасливое

«Металлист 1925» – «Колос-2» – 3:1

Голы: Литвиненко 25, Когут 28, Калитвинцев 45+1 – Рублев 14

«Металлист 1925»: Проценко (Варакута 46), Капинус, Салюк, Шабанов (Павлюк 46), Снурницын (Кондратюк 75), Литвиненко (Панченко 46), Калитвинцев (Карпизин 46), Чурко (Пличко 75), Когут (Король 60), Антюх (Багрий 60), Мба (Итодо 60)

Видео голов и обзор матча

Инфографика

товарищеские матчи контрольные матчи УПЛ Металлист 1925 Колос-2 Ковалевка
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
