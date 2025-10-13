Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. БАРТУЛОВИЧ: «У нас впереди очень важные и тяжелые матчи»
Украина. Премьер лига
13 октября 2025, 15:31 | Обновлено 13 октября 2025, 15:32
Главный тренер «Металлиста 1925» оценил игру команды в спарринге с «Колосом-2»

Металлист 1925. Младен Бартулович

Главный тренер «Металлиста 1925» Младен Бартулович прокомментировал победу своей команды в спарринге с «Колосом-2» (3:1).

– Младен, поздравляем вас с победой, прокомментируйте матч с «Колосом-2».

– Большое спасибо. Во-первых, для нас было очень важно во время этой паузы провести матч. Сейчас такая неделя, когда есть возможность немного подтянуть физику. Этим поединком мы подвели итоги этой недели. Ребята хорошо работали, а мы довольны тем, как они работают. Также рады, что выиграли этот матч, самое главное, что обошлось без травм.

– Сегодня многие футболисты получили игровую практику. Насколько довольны ближайшим резервом команды?

– Да, дали всем возможность сыграть. Тем ребятам, которые меньше играют, сегодня дали больше времени – подтягиваем всех. У нас впереди очень важные и тяжелые матчи. Календарь интересный, чемпионат интересный, поэтому нужно подтягивать всех ребят, чтобы они были готовы помочь команде.

– По сопернику, что сегодня скажете? Принято считать, что команды второй лиги – это бойцы на поле.

– Их тренеры – это мои знакомые тренеры, поэтому с ними договорились о матче. Я знаю, что у них хорошая команда. Там много ребят, которые играли в Премьер-лиге, они стараются играть в футбол. Для нас это был очень интересный спарринг.

– Сегодня, несмотря на статус товарищеского матча, довольно хорошие мячи залетали. Какой вам больше всего понравился?

– Первый гол у Литвиненко получился очень красивым. У Калитвинцева – тоже, потому что была хорошая комбинация. Хочется больше таких голов видеть в наших матчах.

Следующий матч «Металлист 1925» сыграет 20 октября в 18:00, когда в рамках 9 тура УПЛ встретится на выезде с «Кудровкой».

Спортивный директор клуба УПЛ прошел стажировку в Ювентусе
Вторая победа подряд. Чернигов в домашнем матче обыграл ФК ЮКСА
Гармаш и Рыбалка? Рябоконь планирует забрать игроков Лесного у Левый Берег
Металлист 1925 Младен Бартулович Колос-2 Ковалевка товарищеские матчи Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Вторая лига Украины
Иван Чирко Источник: ФК Металлист 1925
