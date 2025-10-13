Стало известно, какой клуб возглавит экс-хавбек Арсенала Уилшир

Бывший полузащитник лондонского «Арсенала» и сборной Англии Джек Уилшир возглавит клуб «Лутон Таун».

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети X, руководство клуба представит нового тренера в понедельник, 13 октября. Отмечается, что переговоры между сторонами завершены.

«Лутон Таун» выступает в Первой лиге Англии, третьем по уровню национальном дивизионе. 33-летний Уилшир завершил профессиональную карьеру в 2022 году на фоне физического состояния после многочисленных травм. Тренерскую деятельность он начал в молодежной системе «Арсенала», в прошлом сезоне экс-звезда лондонцев тренировал «Норвич Сити».