  4. Стало известно, какой клуб возглавит экс-хавбек Арсенала Уилшир
Англия
13 октября 2025, 07:21 | Обновлено 13 октября 2025, 07:22
Стало известно, какой клуб возглавит экс-хавбек Арсенала Уилшир

33-летний англичанин продолжит тренерскую деятельность

Стало известно, какой клуб возглавит экс-хавбек Арсенала Уилшир
Getty Images/ Getty Images Ukraine. Джек Уилшир

Бывший полузащитник лондонского «Арсенала» и сборной Англии Джек Уилшир возглавит клуб «Лутон Таун».

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети X, руководство клуба представит нового тренера в понедельник, 13 октября. Отмечается, что переговоры между сторонами завершены.

«Лутон Таун» выступает в Первой лиге Англии, третьем по уровню национальном дивизионе. 33-летний Уилшир завершил профессиональную карьеру в 2022 году на фоне физического состояния после многочисленных травм. Тренерскую деятельность он начал в молодежной системе «Арсенала», в прошлом сезоне экс-звезда лондонцев тренировал «Норвич Сити».

По теме:
Холанд имеет столько же пента-триков, сколько Месси и Роналду вместе взятые
Кубок английской лиги. 1/64 финала: все результаты игрового дня
Товарищеские матчи. Все результаты спаррингов 26 июля
Джек Уилшир Лутон Таун
Оксана Баландина Источник: Фабрицио Романо
Сообщить об ошибке

