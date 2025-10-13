Стало известно, какой клуб возглавит экс-хавбек Арсенала Уилшир
33-летний англичанин продолжит тренерскую деятельность
Бывший полузащитник лондонского «Арсенала» и сборной Англии Джек Уилшир возглавит клуб «Лутон Таун».
Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети X, руководство клуба представит нового тренера в понедельник, 13 октября. Отмечается, что переговоры между сторонами завершены.
«Лутон Таун» выступает в Первой лиге Англии, третьем по уровню национальном дивизионе. 33-летний Уилшир завершил профессиональную карьеру в 2022 году на фоне физического состояния после многочисленных травм. Тренерскую деятельность он начал в молодежной системе «Арсенала», в прошлом сезоне экс-звезда лондонцев тренировал «Норвич Сити».
🚨🟠 Jack Wilshere has agreed to sign at Luton Town as new head coach, here we go!— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 12, 2025
Agreement done with Wilshere, set to be unveiled as new Luton Town manager on Monday morning.
New chapter for former Arsenal player and youth coach. pic.twitter.com/F9rc9LBRe0
