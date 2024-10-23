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Англия
23 октября 2024, 14:25 | Обновлено 23 октября 2024, 14:38
310
0

ОФИЦИАЛЬНО. Норвич назначил Уилшира главным тренером

Специалист дебютирует в работе с первыми командами

23 октября 2024, 14:25 | Обновлено 23 октября 2024, 14:38
310
0
ОФИЦИАЛЬНО. Норвич назначил Уилшира главным тренером
Transfermarkt. Джек Уилшир

32-летний бывший игрок лондонского «Арсенала» Джек Уилшир стал тренером первой команды «Норвич Сити». Об этом сообщено на официальном сайте клуба.

«Я доволен тем, что стал частью команды. Это фантастическая возможность, которая позволит мне продолжить тренерскую карьеру с основной командой», - прокомментировал Уилшир.

В «Арсенале» Уилшир работал с молодежной командой.

Спортивный директор Бен Кнаппер отметил:

«Мы рады приветствовать Джека в «Норвич Сити». Конечно, я хорошо его знаю, и его личность, знания и опыт будут огромными преимуществами для нас. Он прекрасно развивался за последние несколько лет, и мы считаем, что это захватывающий следующий шаг для обеих сторон. Его страсть к тренерскому делу и футболу в целом является огромной, и он обладает естественной способностью находить общий язык с людьми».

«Норвич» находится на 7-й строчке после 11-го тура.

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Джек Уилшир Норвич чемпионат Англии по футболу Чемпионшип назначение тренера
Олександр Сільченко Источник: ФК Норвич
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