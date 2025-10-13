Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Коуч Финляндии: «Мы проиграли 0:4, но наша защита сыграла довольно хорошо»
Чемпионат мира
13 октября 2025, 09:07 |
Коуч Финляндии: «Мы проиграли 0:4, но наша защита сыграла довольно хорошо»

Якоб Фриис прокомментировал поражение от сборной Нидерландов

УЕФА. Якоб Фриис

Главный тренер сборной Финляндии Якоб Фриис прокомментировал поражение от национальной команды Финляндии (0:4) в матче отбора к чемпионату мира 2026:

«Чтобы побеждать такие команды, нужно что-то особенное. Все должно идти по нашему плану. Сегодня этого не было.

Это звучит нелепо, когда мы проиграли 4:0, но наша оборона была достаточно хорошей. Всегда есть игрок, который может стать решающим в предотвращении гола... и именно этого мы стремимся.

Мы могли бы иметь несколько шансов... если ты играешь против более сильных и быстрых игроков, тебе нужна оригинальная, хорошая комбинационная игра и умение читать ситуацию. Сегодня нам это не удалось. Проигрывать неприятно, но в долгосрочной перспективе мы говорим об очень важном игровом опыте».

пресс-конференция сборная Финляндии по футболу сборная Нидерландов по футболу ЧМ-2026 по футболу
Дмитрий Вус Источник: УЕФА
