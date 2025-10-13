Месси возглавил гонку бомбардиров МЛС
В активе аргентинской звезды 26 голов в 27 матчах
Аргентинский форвард клуба «Интер Майами» Лионель Месси единолично возглавил гонку бомбардиров МЛС.
В прошедшей встрече с «Атлантой Юнайтед» 38-летний футболист оформил дубль и помог своей команде одержать уверенную победу со счетом 4:0.
На данный момент в активе аргентинца 26 голов и 19 результативных передач в 27 матчах за клуб. На втором месте находится нападающий «Лос-Анджелеса» Дени Буанга, в активе которого 24 гола. Топ-3 замыкает форвард «Нэшвилла» Сэм Сарридж – 23 гола.
В следующем матче «Интер Майами» сыграет на выезде с «Нэшвиллом». Игра состоится 19 октября, стартовый свисток прозвучит в 01:00 по киевскому времени.
