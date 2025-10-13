Месси возглавил гонку бомбардиров МЛС

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Major League Soccer
13 октября 2025, 07:02 | Обновлено 13 октября 2025, 07:05
В активе аргентинской звезды 26 голов в 27 матчах

Getty Images/ Getty Images Ukraine. Лионель Месси

Аргентинский форвард клуба «Интер Майами» Лионель Месси единолично возглавил гонку бомбардиров МЛС.

В прошедшей встрече с «Атлантой Юнайтед» 38-летний футболист оформил дубль и помог своей команде одержать уверенную победу со счетом 4:0.

На данный момент в активе аргентинца 26 голов и 19 результативных передач в 27 матчах за клуб. На втором месте находится нападающий «Лос-Анджелеса» Дени Буанга, в активе которого 24 гола. Топ-3 замыкает форвард «Нэшвилла» Сэм Сарридж – 23 гола.

В следующем матче «Интер Майами» сыграет на выезде с «Нэшвиллом». Игра состоится 19 октября, стартовый свисток прозвучит в 01:00 по киевскому времени.

Лионель Месси Major League Soccer (MLS) лучший бомбардир
