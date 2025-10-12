Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Лионель Месси установил новый рекорд МЛС
Major League Soccer
12 октября 2025, 09:36 | Обновлено 12 октября 2025, 09:37
799
0

Лионель Месси установил новый рекорд МЛС

В очередном матче лиги аргентинец сделал дубль

12 октября 2025, 09:36 | Обновлено 12 октября 2025, 09:37
799
0
Лионель Месси установил новый рекорд МЛС
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

Лионель Месси установил новый рекорд МЛС.

В очередном матче МЛС Интер Майами победил на своем поле Атланта Юнайтед со счётом 4:0.

Двумя голами и ассистом в этом матче отличился Лионель Месси.

Аргентинец вышел на первое место в списке бомбардиров МЛС сезона 2025 года.

Лучшие бомбардиры МЛС сезона 2025 года

  • 26 – Лионель Месси (Интер Майами)
  • 24 – Денис Буанга (Лос-Анджелес)
  • 23 – Сэм Сарридж (Нэшвилл)

Лионель Месси благодаря дублю установил новый рекорд МЛС. В активе аргентинца теперь 9 матчей в сезоне с 2+ забитыми мячами, что не удавалось никому раньше.

После сегодняшней игры Лионеля Месси не хватает только 14 голов до преодоления отметки в 900 забитых мячей за карьеру (886) и только 4 ассиста до отметки 400 за карьеру (396).

Голы Лионеля Месси за карьеру (886)

  • 672 – Барселона
  • 114 – сборная Аргентины
  • 68 – Интер Майами
  • 32 – ПСЖ
По теме:
Луис Суарес забил 600 голов за карьеру. В составе каких команд это делал?
Дубль Месси, шедевр Суареса. Интер Майами разбил Атланту в MLS
Тренер сборной Аргентины объяснил отсутствие Месси в заявке на матч
статистика Лионель Месси Интер Майами Атланта Юнайтед Major League Soccer (MLS)
Сергей Турчак Источник: X (Twitter)
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Маркевич высказался об игре Ваната и Довбика в матче с Исландией
Футбол | 11 октября 2025, 11:12 3
Маркевич высказался об игре Ваната и Довбика в матче с Исландией
Маркевич высказался об игре Ваната и Довбика в матче с Исландией

Авторитетный тренер дал оценки украинским нападающим, которые не забили в прошедшем поединке

Перед игрой с Динамо: в Зорю приехали два легионера
Футбол | 12 октября 2025, 10:02 0
Перед игрой с Динамо: в Зорю приехали два легионера
Перед игрой с Динамо: в Зорю приехали два легионера

Команда Скрипника в паузе чемпионата сыграла против «Оболони»

ФОТО. Блогер Муха обратился к Мудрику, устроив перформанс
Футбол | 12.10.2025, 09:04
ФОТО. Блогер Муха обратился к Мудрику, устроив перформанс
ФОТО. Блогер Муха обратился к Мудрику, устроив перформанс
Тренер сборной Исландии: «Вы видели xG Украины? Это дикий матч»
Футбол | 11.10.2025, 16:15
Тренер сборной Исландии: «Вы видели xG Украины? Это дикий матч»
Тренер сборной Исландии: «Вы видели xG Украины? Это дикий матч»
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Если не хочет играть в сборной, пусть скажет Реброву»
Футбол | 11.10.2025, 13:11
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Если не хочет играть в сборной, пусть скажет Реброву»
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Если не хочет играть в сборной, пусть скажет Реброву»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Украина U-21 сохранила лидерство. Как выглядят таблицы квалификации ЧЕ U-21
Украина U-21 сохранила лидерство. Как выглядят таблицы квалификации ЧЕ U-21
10.10.2025, 23:23
Футбол
Трансферная стоимость Забарного серьезно изменилась после перехода в ПСЖ
Трансферная стоимость Забарного серьезно изменилась после перехода в ПСЖ
10.10.2025, 14:54 11
Футбол
ВИДЕО. Что сделал Миколенко! Как Малиновский забил гол в ворота Исландии
ВИДЕО. Что сделал Миколенко! Как Малиновский забил гол в ворота Исландии
10.10.2025, 22:03
Футбол
Довбика хочет купить легендарный клуб. Титулованный тренер требует трансфер
Довбика хочет купить легендарный клуб. Титулованный тренер требует трансфер
11.10.2025, 08:25 5
Футбол
Усика предупредили, что его бой, о котором он мечтает, не состоится
Усика предупредили, что его бой, о котором он мечтает, не состоится
11.10.2025, 04:02
Бокс
Сабо назвал точный счет матча Исландия – Украина в отборе на ЧМ-2026
Сабо назвал точный счет матча Исландия – Украина в отборе на ЧМ-2026
10.10.2025, 08:59 2
Футбол
Звезда бокса: «Я услышу много дерьма, но этот боксер лучше Мейвезера»
Звезда бокса: «Я услышу много дерьма, но этот боксер лучше Мейвезера»
11.10.2025, 00:22
Бокс
Триумф в голевой перестрелке. Сборная Украины одержала победу в Исландии
Триумф в голевой перестрелке. Сборная Украины одержала победу в Исландии
10.10.2025, 23:43 242
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем