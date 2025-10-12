Лионель Месси установил новый рекорд МЛС
В очередном матче лиги аргентинец сделал дубль
Лионель Месси установил новый рекорд МЛС.
В очередном матче МЛС Интер Майами победил на своем поле Атланта Юнайтед со счётом 4:0.
Двумя голами и ассистом в этом матче отличился Лионель Месси.
Аргентинец вышел на первое место в списке бомбардиров МЛС сезона 2025 года.
Лучшие бомбардиры МЛС сезона 2025 года
- 26 – Лионель Месси (Интер Майами)
- 24 – Денис Буанга (Лос-Анджелес)
- 23 – Сэм Сарридж (Нэшвилл)
Лионель Месси благодаря дублю установил новый рекорд МЛС. В активе аргентинца теперь 9 матчей в сезоне с 2+ забитыми мячами, что не удавалось никому раньше.
После сегодняшней игры Лионеля Месси не хватает только 14 голов до преодоления отметки в 900 забитых мячей за карьеру (886) и только 4 ассиста до отметки 400 за карьеру (396).
Голы Лионеля Месси за карьеру (886)
- 672 – Барселона
- 114 – сборная Аргентины
- 68 – Интер Майами
- 32 – ПСЖ
Lionel Messi’s brace propels him to the top as the sole leader of the MLS Golden Boot race📈 pic.twitter.com/YO6vHMl4Zj— OneFootball (@OneFootball) October 12, 2025
⚽️ 14 to reach 900 goals— Sholy Nation Sports (@Sholynationsp) October 12, 2025
🎯 4 to reach 400 assists
Lionel Messi. GOAT! 🐐 pic.twitter.com/bc1xInc09y
🚨| Messi is now just 14 goals away from 900 career goals.🐐 pic.twitter.com/IqEdGj6DP2— Barça Worldwide (@BarcaWorldwide) October 12, 2025
With his brace tonight, @InterMiamiCF's Lionel Messi became the first player in @MLS history to produce nine multi-goal games in a single regular season. pic.twitter.com/BpkelhGstD— MLS Communications (@MLS_PR) October 12, 2025
