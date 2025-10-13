Интер Майами – Атланта Юнайтед – 4:0. Дубль Месси. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор матча регулярного чемпионата MLS
В матче MLS «Интер Майами» одержал разгромную домашнюю победу над «Атлантой Юнайтед» со счетом 4:0.
Команда Лионеля Месси доминировала с первых минут. На 39-й минуте аргентинец открыл счет после передачи Бальтасара Родригеса.
В начале второго тайма хозяева лишь увеличили преимущество: Жорди Альба удвоил счет (52-я минута), ассистировал ему Месси, а позже Луис Суарес забил гол-шедевр.
В концовке матча Лионель Месси оформил дубль, реализовав передачу Жорди Альбы на 87-й минуте.
MLS. Регулярный сезон
12 октября 2025, Форт-Лодердейл, Chase Stadium
Интер Майами – Атланта Юнайтед – 4:0
Голы: Месси, 39 (Родригес), Альба, 52 (Месси), Суарес, 61, Месси, 87 (Альба)
Видео голов и обзор матча
События матча
