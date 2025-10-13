Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Интер Майами – Атланта Юнайтед – 4:0. Дубль Месси. Видео голов и обзор
МЛС США
Интер Майами
12.10.2025 02:30 – FT 4 : 0
Атланта Юнайтед
Major League Soccer
13 октября 2025, 04:47 | Обновлено 13 октября 2025, 05:27
Интер Майами – Атланта Юнайтед – 4:0. Дубль Месси. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча регулярного чемпионата MLS

Getty Images/Global Images Ukraine

В матче MLS «Интер Майами» одержал разгромную домашнюю победу над «Атлантой Юнайтед» со счетом 4:0.

Команда Лионеля Месси доминировала с первых минут. На 39-й минуте аргентинец открыл счет после передачи Бальтасара Родригеса.

В начале второго тайма хозяева лишь увеличили преимущество: Жорди Альба удвоил счет (52-я минута), ассистировал ему Месси, а позже Луис Суарес забил гол-шедевр.

В концовке матча Лионель Месси оформил дубль, реализовав передачу Жорди Альбы на 87-й минуте.

MLS. Регулярный сезон

12 октября 2025, Форт-Лодердейл, Chase Stadium

Интер Майами – Атланта Юнайтед – 4:0

Голы: Месси, 39 (Родригес), Альба, 52 (Месси), Суарес, 61, Месси, 87 (Альба)

Видео голов и обзор матча

События матча

87’
ГОЛ ! Мяч забил Лионель Месси (Интер Майами), асcист Хорди Альба.
61’
ГОЛ ! Мяч забил Луис Суарес (Интер Майами).
52’
ГОЛ ! Мяч забил Хорди Альба (Интер Майами), асcист Лионель Месси.
39’
ГОЛ ! Мяч забил Лионель Месси (Интер Майами), асcист Бальтасар Гальего.
Major League Soccer (MLS) Луис Суарес Лионель Месси Жорди Альба Интер Майами Атланта Юнайтед видео голов и обзор
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
