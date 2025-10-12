Дубль Месси, шедевр Суареса. Интер Майами разбил Атланту в MLS

В ночь с 11 на 12 октября состоялся очередной матч регулярного сезона MLS, где Интер Майами на домашнем стадионе принимал Атланту Юнайтед.

Подопечные Хавьера Маскерано ударно начали поединок, создавая момент за моментом у ворот Хибберта, но счет сумели открыть всего на 39 минуте игры – легендарный аргентинец Лионель Месси продолжает штамповать забитые мячи.

В начале второй половины игры Интер принялся добивать соперника. Уже на 52-й минуте матча голом отличился звездный испанский полузащитник Жорди Альба, которому ассистировал Лионель Месси. На 61-й минуте игры счет уже стал разгромным. К избиению Атланты приложился и уругвайский бомбардир Луис Суарес, расстроивший голкипера гостей дальним ударом.

Завершил дело Лионель Месси, который на 87 минуте установил окончательный счет во встрече, в очередной раз огорчив голкипера канадского голкипера гостей, убив после ассиста Жорди Альбы. Настоящий бенефис бывших звезд каталонской Барселоны.

MLS. Регулярный чемпионат.

Интер Майами – Атланта Юнайтед – 4:0

Голы: Месси, 39, 87, Альба, 52, Суарес, 61

Видеообзор матча: