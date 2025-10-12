Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Дубль Месси, шедевр Суареса. Интер Майами разбил Атланту в MLS
12.10.2025 02:30 – FT 4 : 0
Дубль Месси, шедевр Суареса. Интер Майами разбил Атланту в MLS

Матч против «Атланты» стал настоящим бенефисом бывших звезд Барселоны

Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

В ночь с 11 на 12 октября состоялся очередной матч регулярного сезона MLS, где Интер Майами на домашнем стадионе принимал Атланту Юнайтед.

Подопечные Хавьера Маскерано ударно начали поединок, создавая момент за моментом у ворот Хибберта, но счет сумели открыть всего на 39 минуте игры – легендарный аргентинец Лионель Месси продолжает штамповать забитые мячи.

В начале второй половины игры Интер принялся добивать соперника. Уже на 52-й минуте матча голом отличился звездный испанский полузащитник Жорди Альба, которому ассистировал Лионель Месси. На 61-й минуте игры счет уже стал разгромным. К избиению Атланты приложился и уругвайский бомбардир Луис Суарес, расстроивший голкипера гостей дальним ударом.

Завершил дело Лионель Месси, который на 87 минуте установил окончательный счет во встрече, в очередной раз огорчив голкипера канадского голкипера гостей, убив после ассиста Жорди Альбы. Настоящий бенефис бывших звезд каталонской Барселоны.

MLS. Регулярный чемпионат.

Интер Майами – Атланта Юнайтед – 4:0

Голы: Месси, 39, 87, Альба, 52, Суарес, 61

Видеообзор матча:

События матча

87’
ГОЛ ! Мяч забил Лионель Месси (Интер Майами), асcист Хорди Альба.
61’
ГОЛ ! Мяч забил Луис Суарес (Интер Майами).
52’
ГОЛ ! Мяч забил Хорди Альба (Интер Майами), асcист Лионель Месси.
39’
ГОЛ ! Мяч забил Лионель Месси (Интер Майами), асcист Бальтасар Гальего.
По теме:
Луис Суарес забил 600 голов за карьеру. В составе каких команд это делал?
Лионель Месси установил новый рекорд МЛС
Тренер сборной Аргентины объяснил отсутствие Месси в заявке на матч
Жорди Альба Лионель Месси Луис Суарес Интер Майами Major League Soccer (MLS) Атланта Юнайтед
