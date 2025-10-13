Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Хорватия U-21 – Украина U-21. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Евро U21
Хорватия U21
14.10.2025 19:00 - : -
УКРАИНА U21
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Молодежные турниры
13 октября 2025, 06:57 | Обновлено 13 октября 2025, 06:59
131
0

Хорватия U-21 – Украина U-21. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 13 октября в 19:00 матч отбора к молодежному чемпионату Европы

УАФ

Молодежная сборная Украины U-21 продолжает выступления в квалификации Евро-2027 U-21.

14 октября в 19:00 в городе Велика Горица встречаются сборные команды Хорватии U-21 и Украины U-21.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Команда Унаи Мельгосы выступает в квалификации чемпионата Европы 2027 U-21 в группе H с командами Хорватии, Венгрии, Турции, Литвы.

В стартовом матче в сентябре сине-желтые на выезде разгромили команду Литвы (4:0), а затем сыграли вничью с Венгрией (3:3).

Победитель квинтета напрямую попадет на ЧЕ U-21. Также путевку получит лучшая вторая команда среди 9 групп. Еще 8 команд, занявших вторые места, будут играть плей-офф за выход на Евро-2027 U-21.

Квалификация Евро-2027 U-21. Группа H. Турнирная таблица

Хорватия U-21 – Украина U-21. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеоплейер будет добавлен перед началом матча.

Инфографика

ФОТО. Украинская молодежка готовится к матчу против Хорватии U-21
ФОТО. Матч-триллер. Как украинская молодежка сражалась с Венгрией U-21
Украина U-21 сохранила лидерство. Как выглядят таблицы квалификации ЧЕ U-21
чемпионат Европы по футболу U-21 сборная Хорватии по футболу U-21 сборная Украины по футболу U-21 Унаи Мельгоса Хорватия - Украина смотреть онлайн
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
