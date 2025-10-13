Хорватия U-21 – Украина U-21. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 13 октября в 19:00 матч отбора к молодежному чемпионату Европы
Молодежная сборная Украины U-21 продолжает выступления в квалификации Евро-2027 U-21.
14 октября в 19:00 в городе Велика Горица встречаются сборные команды Хорватии U-21 и Украины U-21.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Команда Унаи Мельгосы выступает в квалификации чемпионата Европы 2027 U-21 в группе H с командами Хорватии, Венгрии, Турции, Литвы.
В стартовом матче в сентябре сине-желтые на выезде разгромили команду Литвы (4:0), а затем сыграли вничью с Венгрией (3:3).
Победитель квинтета напрямую попадет на ЧЕ U-21. Также путевку получит лучшая вторая команда среди 9 групп. Еще 8 команд, занявших вторые места, будут играть плей-офф за выход на Евро-2027 U-21.
Квалификация Евро-2027 U-21. Группа H. Турнирная таблица
Хорватия U-21 – Украина U-21. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеоплейер будет добавлен перед началом матча.
Инфографика
