Молодежная сборная Украины U-21 продолжает выступления в квалификации Евро-2027 U-21.

14 октября в 19:00 в городе Велика Горица встречаются сборные команды Хорватии U-21 и Украины U-21.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Команда Унаи Мельгосы выступает в квалификации чемпионата Европы 2027 U-21 в группе H с командами Хорватии, Венгрии, Турции, Литвы.

В стартовом матче в сентябре сине-желтые на выезде разгромили команду Литвы (4:0), а затем сыграли вничью с Венгрией (3:3).

Победитель квинтета напрямую попадет на ЧЕ U-21. Также путевку получит лучшая вторая команда среди 9 групп. Еще 8 команд, занявших вторые места, будут играть плей-офф за выход на Евро-2027 U-21.

Квалификация Евро-2027 U-21. Группа H. Турнирная таблица

Хорватия U-21 – Украина U-21. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеоплейер будет добавлен перед началом матча.

Инфографика