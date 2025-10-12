Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ФОТО. Матч-триллер. Как украинская молодежка сражалась с Венгрией U-21
Молодежные турниры
12 октября 2025, 05:19
Поединок квалификации чемпионата Европы U-21 завершился вничью, 3:3

УАФ

Молодёжная сборная Украины U-21 провела второй матч отборочного турнира Евро-2027 U-21 – против Венгрии.

Номинально домашний поединок для подопечных Унаи Мельгосы состоялся в словенском городе Мурска-Собота на стадионе «Фазанерия». Начали сине-жёлтые его очень удачно. На 8-й минуте Иван Лосенко отдал отличную вертикальную передачу почти через половину поля, и Артём Степанов перебросил мяч через вратаря венгров (1:0).

Украинцы продолжали владеть инициативой, но единственная ошибка привела к голу в их ворота. Назар Думчак сфолил на Чанади Денеше в собственной штрафной, и арбитр указал на точку. Удар Матэ Туболы был точным (1:1).

Тактика контратак принесла ещё один успех соперникам во втором тайме. На 60-й минуте Адэн Молнар по правому флангу ворвался в штрафную и сильным ударом в ближний угол прошил и Тараса Михавко, и Назара Думчака (2:1).

Однако на 75-й минуте Андрей Маткевич перехитрил защитников венгров, выскочил из-за их спин и направил мяч в пустые ворота, сравняв счёт (2:2).

Через пять минут сборная Венгрии снова вышла вперёд. После выполнения стандарта мяч отскочил к Ноа Феньо, и тот в третий раз огорчил вратаря (3:2). Ещё через пять минут наш капитан Илья Крупский отличным ударом в «девятку» вновь восстановил паритет. Итак, 3:3 – боевая ничья.

Следующий поединок в отборе Евро-2027 U-21 сине-жёлтые проведут 14 октября против сборной Хорватии.

Евро-2027 U-21. Отборочный турнир. Группа H. 4-й тур

10 октября 2025. Мурска-Собота (Словения). Стадион «Фазанерия»

Украина U-21 – Венгрия U-21 – 3:3 (1:1)

Голы: Степанов, 8, Маткевич, 75, Крупский, 85 – Туболы, 37 (пен), Молнар, 60, Феньо, 80

Украина U-21: Думчак, Михавко, Корнийчук, Захарченко, Крупский, Саленко, Варфоломеев (Попов, 81), Лосенко (Глущенко, 63), Тутеров (Маткевич, 46), Степанов, Слесарь (Гусол, 88).

Венгрия U-21: Печи, Якобишвили, Маркграф, Феньо, Фаркаш, Сюч, Молнар (Винглер, 86), Туболы, Хорват (Банати, 63), Ванча (Вайда, 74), Денеш (Юрек, 46).

Предупреждения: Лосенко, 39, Варфоломеев, 79.

Видео голов и обзор матча

Фотогалерея

Украина U-18 – Уэльс U-18 – 1:0. Курьезный пас киперу. Видео гола и обзор
Португалия – Ирландия – 1:0. Роналду не забил пенальти. Видео гола и обзор
Сербия – Албания – 0:1. Острое балканское дерби. Видео гола и обзор
сборная Украины по футболу U-21 чемпионат Европы по футболу U-21 видео голов и обзор Украина - Венгрия Артем Степанов Илья Крупский сборная Венгрии по футболу U-21 Андрей Маткевич фото
Николай Степанов Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
