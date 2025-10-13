Сборная Украины U-21 ведет подготовку к очередному матчу квалификации Евро-2027 U-21.

14 октября в 19:00 команда Унаи Мельгосы сыграет на выезде с командой Хорватии в городе Велика Горица.

10 октября Украина U-21 и Венгрия U-21 разошлись миром (3:3) в словенском городе Мурска Собота.

Положение в группе: Украина, Турция (по 4), Венгрия (2), Хорватия, Литва (по 1).

ФОТО. Украинская молодежка готовится к матчу против Хорватии U-21