Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Украинская молодежка готовится к матчу против Хорватии U-21
Молодежные турниры
13 октября 2025, 06:07 | Обновлено 13 октября 2025, 06:09
78
0

ФОТО. Украинская молодежка готовится к матчу против Хорватии U-21

14 октября команда Унаи Мельгосы сыграет матч квалификации Евро-2027 U-21

13 октября 2025, 06:07 | Обновлено 13 октября 2025, 06:09
78
0
ФОТО. Украинская молодежка готовится к матчу против Хорватии U-21
УАФ

Сборная Украины U-21 ведет подготовку к очередному матчу квалификации Евро-2027 U-21.

14 октября в 19:00 команда Унаи Мельгосы сыграет на выезде с командой Хорватии в городе Велика Горица.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

10 октября Украина U-21 и Венгрия U-21 разошлись миром (3:3) в словенском городе Мурска Собота.

Положение в группе: Украина, Турция (по 4), Венгрия (2), Хорватия, Литва (по 1).

ФОТО. Украинская молодежка готовится к матчу против Хорватии U-21

По теме:
ФОТО. Сборная Украины провела официальную тренировку в Кракове
ВИДЕО. Тренировка сборной Украины перед матчем с Азербайджаном
Великолепные новости. К тренировкам сборной Украины присоединился легионер
фото чемпионат Европы по футболу U-21 сборная Украины по футболу U-21 сборная Хорватии по футболу U-21 Хорватия - Украина тренировка Унаи Мельгоса
Николай Степанов Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Он продолжает это делать». В Англии рассказали последние новости о Мудрике
Футбол | 12 октября 2025, 16:29 9
«Он продолжает это делать». В Англии рассказали последние новости о Мудрике
«Он продолжает это делать». В Англии рассказали последние новости о Мудрике

Низар Кинселла поделился информацией об украинце

Неожиданное решение. Арсенал изменил планы по Зинченко
Футбол | 12 октября 2025, 16:11 1
Неожиданное решение. Арсенал изменил планы по Зинченко
Неожиданное решение. Арсенал изменил планы по Зинченко

Грэм Бэйли поделился деталями ситуации

ОФИЦИАЛЬНО. Зидан назвал команду, ради которой снова станет тренером
Футбол | 12.10.2025, 18:15
ОФИЦИАЛЬНО. Зидан назвал команду, ради которой снова станет тренером
ОФИЦИАЛЬНО. Зидан назвал команду, ради которой снова станет тренером
США U-20 – Марокко U-20 – 1:3. Неожиданность в 1/4 финала ЧМ. Видео голов
Футбол | 13.10.2025, 06:17
США U-20 – Марокко U-20 – 1:3. Неожиданность в 1/4 финала ЧМ. Видео голов
США U-20 – Марокко U-20 – 1:3. Неожиданность в 1/4 финала ЧМ. Видео голов
Украина – Азербайджан. Прогноз и анонс на матч квалификации чемпионата мира
Футбол | 12.10.2025, 23:09
Украина – Азербайджан. Прогноз и анонс на матч квалификации чемпионата мира
Украина – Азербайджан. Прогноз и анонс на матч квалификации чемпионата мира
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Ребров обратился к троим игрокам сборной Украины после триумфа в Исландии
Ребров обратился к троим игрокам сборной Украины после триумфа в Исландии
11.10.2025, 08:33 4
Футбол
Таблицы квалификации ЧМ-2026. Бенефис Холанда, драма Роналду, успех Испании
Таблицы квалификации ЧМ-2026. Бенефис Холанда, драма Роналду, успех Испании
12.10.2025, 06:23 5
Футбол
Довбика хочет купить легендарный клуб. Титулованный тренер требует трансфер
Довбика хочет купить легендарный клуб. Титулованный тренер требует трансфер
11.10.2025, 08:25 5
Футбол
Сенсационный вылет Ронни О'Салливана. Определены пары 1/2 финала в Китае
Сенсационный вылет Ронни О'Салливана. Определены пары 1/2 финала в Китае
12.10.2025, 06:05 2
Снукер
Исландия – Украина – 3:5. Безумная победа в Рейкьявике. Видео голов и обзор
Исландия – Украина – 3:5. Безумная победа в Рейкьявике. Видео голов и обзор
11.10.2025, 00:25
Футбол
Стелла ЗАХАРОВА: «Мне больно это писать. Они просто погибают в нищете»
Стелла ЗАХАРОВА: «Мне больно это писать. Они просто погибают в нищете»
12.10.2025, 12:28 5
Другие виды
Суркис обратился к Ярмоленко по поводу конфликта с тренером. Он недоволен
Суркис обратился к Ярмоленко по поводу конфликта с тренером. Он недоволен
12.10.2025, 08:12 11
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем