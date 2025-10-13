Молодежные турниры13 октября 2025, 06:07 | Обновлено 13 октября 2025, 06:09
78
0
ФОТО. Украинская молодежка готовится к матчу против Хорватии U-21
14 октября команда Унаи Мельгосы сыграет матч квалификации Евро-2027 U-21
13 октября 2025, 06:07 | Обновлено 13 октября 2025, 06:09
78
0
Сборная Украины U-21 ведет подготовку к очередному матчу квалификации Евро-2027 U-21.
14 октября в 19:00 команда Унаи Мельгосы сыграет на выезде с командой Хорватии в городе Велика Горица.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
10 октября Украина U-21 и Венгрия U-21 разошлись миром (3:3) в словенском городе Мурска Собота.
Положение в группе: Украина, Турция (по 4), Венгрия (2), Хорватия, Литва (по 1).
ФОТО. Украинская молодежка готовится к матчу против Хорватии U-21
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 12 октября 2025, 16:29 9
Низар Кинселла поделился информацией об украинце
Футбол | 12 октября 2025, 16:11 1
Грэм Бэйли поделился деталями ситуации
Футбол | 12.10.2025, 18:15
Футбол | 13.10.2025, 06:17
Футбол | 12.10.2025, 23:09
Комментарии 0
Популярные новости
11.10.2025, 08:33 4
12.10.2025, 06:23 5
11.10.2025, 08:25 5
12.10.2025, 06:05 2
Футбол
12.10.2025, 12:28 5
12.10.2025, 08:12 11