САБО: «Пусть тренер разбирается, почему он не приехал в сборную Украины»

Бывший тренер сборной Украины Йожеф Сабо прокомментировал поступок голкипера Андрея Лунина, который не приехал в расположение «сине-желтой» команды якобы из-за травмы, однако затем играл в товарищеском матче:

– Лунин не приехал в сборную якобы из-за травмы, но отыграл за «Реал» в товарищеском матче. Он бы нам сейчас не помешал?

– Я не знаю, что происходит с нашим Луниным. Уже столько лет его обсуждаем. Почему он не приехал, это уже пусть тренер разбирается. Пока в «Реале» есть Куртуа, Лунин там играть не будет.

Андрей живет в Мадриде, получает хорошую зарплату, тренируется со звездами, наверняка его все устраивает. Многие команды хотели его подписать, но он решил остаться в «Реале». Значит, Лунин не уверен в себе, если не захотел уходить из клуба, – считает Сабо.

В нынешнем сезоне 26-летний голкипер не выходил на поле в официальных матчах. Контракт Лунина с мадридской командой истекает в июне 2030 года, а его трансферная стоимость составляет 18 миллионов евро.

Следует отметить, что в прошлой кампании вратарь сборной Украины провел 14 игр, где пропустил 19 голов. В шести случаях Лунин оставил свои ворота в неприкосновенности.