Потерянные вещи. Стала известна судьба багажа сборной Азербайджана
Приключения чемоданов из Парижа
Как сообщалось ранее, вещи азербайджанской сборной накануне не прибыли вместе с ней в Польшу, где состоится отборочный матч ЧМ-2026 с Украиной. Эту информацию подтвердил известный спортивный журналист Азербайджана, главный редактор Sport24.az Джейхун Алиев. Вместе с тем он назвал причину и уточнил детали.
«Дело в том, что самолет, совершавший перелет из Парижа в Краков, был меньше того воздушного судна, на котором сборная Азербайджана прилетела в столицу Франции. Поэтому весь багаж поместить в самолет в Польшу не удалось. Оставшаяся часть была доставлена поздней ночью».
Матч Украина – Азербайджан состоится 13 октября на стадионе Краковия в Кракове. Начнется он в 21:45 по киевскому времени.
