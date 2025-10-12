Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Потерянные вещи. Стала известна судьба багажа сборной Азербайджана
Чемпионат мира
12 октября 2025, 13:41 |
444
1

Потерянные вещи. Стала известна судьба багажа сборной Азербайджана

Приключения чемоданов из Парижа

12 октября 2025, 13:41 |
444
1 Comments
Потерянные вещи. Стала известна судьба багажа сборной Азербайджана
Getty Images/Global Images Ukraine

Как сообщалось ранее, вещи азербайджанской сборной накануне не прибыли вместе с ней в Польшу, где состоится отборочный матч ЧМ-2026 с Украиной. Эту информацию подтвердил известный спортивный журналист Азербайджана, главный редактор Sport24.az Джейхун Алиев. Вместе с тем он назвал причину и уточнил детали.

«Дело в том, что самолет, совершавший перелет из Парижа в Краков, был меньше того воздушного судна, на котором сборная Азербайджана прилетела в столицу Франции. Поэтому весь багаж поместить в самолет в Польшу не удалось. Оставшаяся часть была доставлена ​​поздней ночью».

Матч Украина – Азербайджан состоится 13 октября на стадионе Краковия в Кракове. Начнется он в 21:45 по киевскому времени.

По теме:
Защитник сборной Азербайджана: «С Украиной будет очень тяжело»
Стало известно о ходе восстановления основных игроков ЛНЗ
Румыния – Австрия. Прогноз и анонс на матч квалификации чемпионата мира
сборная Украины по футболу сборная Азербайджана по футболу ЧМ-2026 по футболу Украина - Азербайджан переезд (перелет) инсайд
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
Оцените материал
(7)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

От Португалии до Исландии. Топ-12 самых ярких матчей сборной Украины
Футбол | 12 октября 2025, 09:30 8
От Португалии до Исландии. Топ-12 самых ярких матчей сборной Украины
От Португалии до Исландии. Топ-12 самых ярких матчей сборной Украины

Этих поединков не забудет никто, кто видел их в режиме реального времени

Ринат АХМЕТОВ: «Меня это не устраивает. Продолжу инвестировать деньги»
Футбол | 11 октября 2025, 18:59 36
Ринат АХМЕТОВ: «Меня это не устраивает. Продолжу инвестировать деньги»
Ринат АХМЕТОВ: «Меня это не устраивает. Продолжу инвестировать деньги»

Президент клуба хочет вернуть чемпионство

Игрок сборной Исландии: «Я такого еще никогда не видел. Невероятно»
Футбол | 11.10.2025, 18:55
Игрок сборной Исландии: «Я такого еще никогда не видел. Невероятно»
Игрок сборной Исландии: «Я такого еще никогда не видел. Невероятно»
ПОВОРОЗНЮК: «Они в панике сбежали от меня, потому что боялись военкомата»
Футбол | 12.10.2025, 13:09
ПОВОРОЗНЮК: «Они в панике сбежали от меня, потому что боялись военкомата»
ПОВОРОЗНЮК: «Они в панике сбежали от меня, потому что боялись военкомата»
ОФИЦИАЛЬНО. УАФ сообщила, что звезда сборной покинул расположение команды
Футбол | 11.10.2025, 19:16
ОФИЦИАЛЬНО. УАФ сообщила, что звезда сборной покинул расположение команды
ОФИЦИАЛЬНО. УАФ сообщила, что звезда сборной покинул расположение команды
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Artem_Ponomar
ну я сумніваюсь що це сильно вплине на основну команду)
Ответить
0
Популярные новости
Итоги дня ЧМ-2026. Турнирные таблицы после феерической победы Украины
Итоги дня ЧМ-2026. Турнирные таблицы после феерической победы Украины
11.10.2025, 06:23 4
Футбол
Большое фиаско Испании U-20. Определен первый полуфиналист ЧМ U-20
Большое фиаско Испании U-20. Определен первый полуфиналист ЧМ U-20
12.10.2025, 01:23 1
Футбол
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Если не хочет играть в сборной, пусть скажет Реброву»
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Если не хочет играть в сборной, пусть скажет Реброву»
11.10.2025, 13:11 7
Футбол
Таблицы квалификации ЧМ-2026. Бенефис Холанда, драма Роналду, успех Испании
Таблицы квалификации ЧМ-2026. Бенефис Холанда, драма Роналду, успех Испании
12.10.2025, 06:23 5
Футбол
Триумф в голевой перестрелке. Сборная Украины одержала победу в Исландии
Триумф в голевой перестрелке. Сборная Украины одержала победу в Исландии
10.10.2025, 23:43 242
Футбол
Украина U-21 сохранила лидерство. Как выглядят таблицы квалификации ЧЕ U-21
Украина U-21 сохранила лидерство. Как выглядят таблицы квалификации ЧЕ U-21
10.10.2025, 23:23
Футбол
Тренер сборной Исландии: Этот украинец стоит дороже, чем вся наша команда
Тренер сборной Исландии: Этот украинец стоит дороже, чем вся наша команда
10.10.2025, 08:46 6
Футбол
Довбика хочет купить легендарный клуб. Титулованный тренер требует трансфер
Довбика хочет купить легендарный клуб. Титулованный тренер требует трансфер
11.10.2025, 08:25 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем