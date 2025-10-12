Защитник сборной Азербайджана: «С Украиной будет очень тяжело»

Защитник национальной сборной Азербайджана Эльвин Бадалов поделился эмоциями накануне матча против национальной сборной Украины в отборе к чемпионату мира 2026 года.

«Конечно, мы будем стараться добиться успеха. Будет очень тяжело, это выездная игра. Сейчас главное, что команда входит в систему и от матча к матчу чувствует себя лучше.

Нам нужно время, впереди много работы. Но я верю, что мы сможем стать лучше – работаем над этим», – рассказал Бадалов.

Поединок четвертого тура отбора к чемпионату мира 2026 между Азербайджаном и Украиной состоится в понедельник, 13 октября. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

После трех сыгранных матчей национальная сборная Украины занимает второе место в турнирной таблице. У подопечных Сергея Реброва есть 4 зачетных пункта после трех сыгранных матчей.