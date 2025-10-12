Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Полузащитник сборной Азербайджана: «Возьмем очки с Украиной и на выезде»
Чемпионат мира
12 октября 2025, 13:08 | Обновлено 12 октября 2025, 13:20
Полузащитник сборной Азербайджана: «Возьмем очки с Украиной и на выезде»

Мурад Хачаев поделился эмоциями накануне матча против национальной сборной Украины

Azerisport. Мурад Хачаев

Полузащитник национальной сборной Азербайджана Мурад Хачаев поделился эмоциями накануне матча против национальной сборной Украины в отборе к чемпионату мира 2026 года.

«Перелет прошел хорошо. Нам нужно восстанавливаться, чтобы быть готовыми к матчу с Украиной. Это отличная команда с качественными игроками. Если мы сможем сыграть так, как в первом матче – возьмем очки и на выезде», – сказал Хачаев.

Поединок четвертого тура отбора к чемпионату мира 2026 между Азербайджаном и Украиной состоится в понедельник, 13 октября. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

После трех сыгранных матчей национальная сборная Украины занимает второе место в турнирной таблице. У подопечных Сергея Реброва есть 4 зачетных пункта после трех сыгранных матчей.

сборная Азербайджана по футболу сборная Украины по футболу ЧМ-2026 по футболу Украина - Азербайджан
Олег Вахоцкий Источник: Azerisport.com
