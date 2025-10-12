Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
12 октября 2025, 13:29 |
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 12 октября

Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET

Getty Images/Global Images Ukraine. Мирча Луческу

В воскресенье, 12 октября, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

19:00 Нидерланды – Финляндия

Ggbet 1.12 – 11.50 – 27.00

21:45 Дания – Греция

Ggbet 1.74 – 3.93 – 5.41

21:45 Литва – Польша

Ggbet 8.15 – 4.65 – 1.48

21:45 Румыния – Австрия

Ggbet 4.59 – 3.82 –– 1.87

21:45 Хорватия – Гибралтар

Ggbet 1.01 – 50.00 – 100.00

РЕКЛАМА 21+

УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗЫВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. ПРИДЕРЖИВАЙТЕСЬ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПОВ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.
GGBET осуществляет деятельность в соответствии с лицензиями от 23.08.2023 года, выданными в соответствии с решениями КРАИЛ №128 и №129 от 08.08.2023.

Даниил Агарков
