Украина. Вторая лига12 октября 2025, 13:30 | Обновлено 12 октября 2025, 13:33
76
0
Вторая лига. 13-й тур, 12 октября. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 12 октября видеотрансляции матчей 13-го тура Второй лиги
12 октября 2025, 13:30 | Обновлено 12 октября 2025, 13:33
76
0
12 октября проходят матчи 13-го тура Второй лиги чемпионата Украины.
Смотрите видеотрансляцию поединков игрового дня.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Вторая лига. 13-й тур, 12 октября 2025
- 12:30. Лесное – Полесье-2 Житомир
- 12:45. Горняк-Спорт – Ребел Киев
- 13:30. Скала 1911 Стрый – Ужгород
- 13:45. Пенуэл Кривой Рог – Тростянец
- 14:00. Вильхивцы – Атлет Киев
- 14:30. Локомотив Киев – Диназ Вышгород
Турнирная таблица
12:30. Лесное – Полесье-2 Житомир
12:45. Горняк-Спорт – Ребел Киев
13:30. Скала 1911 Стрый – Ужгород
13:45. Пенуэл Кривой Рог – Тростянец
14:00. Вильхивцы – Атлет Киев
14:30. Локомотив Киев – Диназ Вышгород
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 11 октября 2025, 14:34 34
Судаков завершил сбор национальной команды
Футбол | 11 октября 2025, 18:59 36
Президент клуба хочет вернуть чемпионство
Футбол | 11.10.2025, 18:55
Футбол | 12.10.2025, 13:12
Футбол | 12.10.2025, 09:30
Комментарии 0
Популярные новости
12.10.2025, 01:23 1
10.10.2025, 23:43 242
12.10.2025, 06:05 2
11.10.2025, 08:33 4
Футбол
10.10.2025, 08:46 6
11.10.2025, 00:22