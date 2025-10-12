Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Вторая лига
Вильхивцы
12.10.2025 14:00 - : -
Атлет
Украина. Вторая лига
Вторая лига. 13-й тур, 12 октября. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 12 октября видеотрансляции матчей 13-го тура Второй лиги

ФК Лесное

12 октября проходят матчи 13-го тура Второй лиги чемпионата Украины.

Смотрите видеотрансляцию поединков игрового дня.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Вторая лига. 13-й тур, 12 октября 2025

  • 12:30. Лесное – Полесье-2 Житомир
  • 12:45. Горняк-Спорт – Ребел Киев
  • 13:30. Скала 1911 Стрый – Ужгород
  • 13:45. Пенуэл Кривой Рог – Тростянец
  • 14:00. Вильхивцы – Атлет Киев
  • 14:30. Локомотив Киев – Диназ Вышгород

Турнирная таблица

12:30. Лесное – Полесье-2 Житомир

12:45. Горняк-Спорт – Ребел Киев

13:30. Скала 1911 Стрый – Ужгород

13:45. Пенуэл Кривой Рог – Тростянец

14:00. Вильхивцы – Атлет Киев

14:30. Локомотив Киев – Диназ Вышгород

