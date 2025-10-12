Уверенные победы Полесья-2 и Локомотива. Результаты 13-го тура Второй лиги

В воскресенье, 12 октября, во Второй лиге состоялись матчи 13-го тура. В группах А и Б прошли шесть поединков.

Финансовые проблемы сказываются на результатах ФК «Лесное». Команда со счетом 1:5 проиграла «Полесью-2».

После ничьей в предыдущем туре снова выиграл «Локомотив». Киевский клуб со счетом 4:0 разгромил «Диназ»

Вторая лига. 13-й тур, 12 октября

Лесное – Полесье-2 – 1:5

Голы: Волошин, 13 – Йока, 2, Грищенко, 24, 87, Панчишин, 51, Грохольский, 82

Горняк-Спорт – Ребел – 0:2

Голы: Зоренко, 1, Андрухив, 72

Скала 1911 – Ужгород – 1:2

Голы: Николишин, 6 (пенальти) – Антошин, 16, 90+3

Пенуэл – Тростянец – 0:2

Голы: Близнюк, 31, Коваленко, 76

Вильхивцы – Атлет – 3:2

Голы: Боцькив, 39, Шестак, 59, Тимошенко, 61 – Шишкин, 61, Мовчан, 76

Локомотив – Диназ – 4:0

Голы: Мордас, 56, 66, Лукьянчук, 60, Мельниченко, 74

