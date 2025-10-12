Уверенные победы Полесья-2 и Локомотива. Результаты 13-го тура Второй лиги
Команды Второй лиги провели шесть поединков
В воскресенье, 12 октября, во Второй лиге состоялись матчи 13-го тура. В группах А и Б прошли шесть поединков.
Финансовые проблемы сказываются на результатах ФК «Лесное». Команда со счетом 1:5 проиграла «Полесью-2».
После ничьей в предыдущем туре снова выиграл «Локомотив». Киевский клуб со счетом 4:0 разгромил «Диназ»
Вторая лига. 13-й тур, 12 октября
Лесное – Полесье-2 – 1:5
Голы: Волошин, 13 – Йока, 2, Грищенко, 24, 87, Панчишин, 51, Грохольский, 82
Горняк-Спорт – Ребел – 0:2
Голы: Зоренко, 1, Андрухив, 72
Скала 1911 – Ужгород – 1:2
Голы: Николишин, 6 (пенальти) – Антошин, 16, 90+3
Пенуэл – Тростянец – 0:2
Голы: Близнюк, 31, Коваленко, 76
Вильхивцы – Атлет – 3:2
Голы: Боцькив, 39, Шестак, 59, Тимошенко, 61 – Шишкин, 61, Мовчан, 76
Локомотив – Диназ – 4:0
Голы: Мордас, 56, 66, Лукьянчук, 60, Мельниченко, 74
Турнирные таблицы
Видеозаписи матчей
Лесное – Полесье-2
Горняк-Спорт – Ребел
Скала 1911 – Ужгород
Пенуэл – Тростянец
Вильхивцы – Атлет
Локомотив – Диназ
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
11 октября состоялись очередные матчи отбора к ЧМ в зоне УЕФА
Виктор Цыганков готовится вернуться в общую группу