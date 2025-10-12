Испания12 октября 2025, 14:24 |
1174
1
Реал хочет подписать игрока с 7 голами в 6 играх. Его называют новым Месси
Джей Джей Габриэл может покинуть Манчестер Юнайтед
12 октября 2025, 14:24 |
1174
Мадридский «Реал» интересуется английским нападающим юношеской команды «Манчестер Юнайтед» Джей Джей Габриэлом, сообщает испанское издание Fichajes.net.
По информации источника, королевский клуб считает 15-летнего футболиста будущей мировой звездой или даже новым Лионелем Месси.
В сезоне 2025/26 Джей Джей Габриэл провел 6 матчей в чемпионате Англии U-18, отличившись 7 забитыми мячами и 1 голевой передачей.
Ранее сообщалось, что «Реал» интересуется англичанином Адамом Уортоном.
Комментарии 1
Зачем Реалу новый Месси, если им нужен Роналду.
