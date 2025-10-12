Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Реал хочет подписать игрока с 7 голами в 6 играх. Его называют новым Месси
Испания
12 октября 2025, 14:24 |
1174
1

Реал хочет подписать игрока с 7 голами в 6 играх. Его называют новым Месси

Джей Джей Габриэл может покинуть Манчестер Юнайтед

12 октября 2025, 14:24 |
1174
1 Comments
Реал хочет подписать игрока с 7 голами в 6 играх. Его называют новым Месси
Getty Images/Global Images Ukraine. Джей Джей Габриэл

Мадридский «Реал» интересуется английским нападающим юношеской команды «Манчестер Юнайтед» Джей Джей Габриэлом, сообщает испанское издание Fichajes.net.

По информации источника, королевский клуб считает 15-летнего футболиста будущей мировой звездой или даже новым Лионелем Месси.

В сезоне 2025/26 Джей Джей Габриэл провел 6 матчей в чемпионате Англии U-18, отличившись 7 забитыми мячами и 1 голевой передачей.

Ранее сообщалось, что «Реал» интересуется англичанином Адамом Уортоном.

Манчестер Юнайтед Реал Мадрид трансферы трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги
Дмитрий Вус Источник: Fichajes.net
Зачем Реалу новый Месси, если им нужен Роналду. 
