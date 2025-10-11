Вирт объяснил, почему Малиновский почти случайно вышел на поле в Исландии

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Сборная УКРАИНЫ
11 октября 2025, 22:10 | Обновлено 11 октября 2025, 22:24
Экс-вратарь сборной также прокомментировал ошибку Трубина

ФК Нива. Юрий Вирт

Бывший игрок национальной сборной Украины Юрий Вирт в беседе с корреспондентом Sport.ua рассказал, что ему больше всего запомнилось в матче отбора на ЧМ-2026 подопечных Сергея Реброва и исландцев, который завершился нашей победой – 5:3.

– Прежде всего, реализацией голевых моментов у украинцев, ведь практически все удары в створ ворот завершились взятием ворот. Даже не вспомню, когда такое было в последний раз.

Во-вторых, отмечу характер гостей. Когда в середине второго тайма исландцы добавили и выровняли положение – 3:3, последнее слово все же было за украинцами, которые не смирились с таким ходом событий, а благодаря точным «выстрелам» Калюжного и Очеретько склонили чашу весов на свою сторону. В обмене «выстрелами» подопечные Сергея Реброва оказались более точными.

Кстати, поймал себя на мысли, что если бы не травмы нескольких ключевых полузащитников, то, скорее всего, Малиновскому не нашлось бы места в стартовом составе. Но представитель «Дженоа» вышел с первых минут и стал одним из лучших на поле. Это также неожиданность из приятных.

– Тогда, что вы, как бывший вратарь, скажете о первом пропущенном мяче нашим кипером Трубиным?

– Что-то вы очень резко перешли к плохому. Это взятие ворот полностью на совести Трубина, похоже, он не ожидал удара в ближний угол и просчитался. Еще в двух пропущенных мячах его вины нет, там вопрос к защитникам, которые не продемонстрировали надежность. Хорошо, что исландцам этого не хватило даже для ничьей. Знаете, так бывает, что в ворота попадает почти все, что летит. В этот раз повезло нам.

– Вскоре украинцы в Кракове будут принимать азербайджанцев. На ваш взгляд, Сергей Ребров будет менять победный состав?

– Думаю, что без ротации не обойдется. Не исключено, что со старта в полузащите выйдет Очеретько, а в нападении – Довбик, которые больше заточены на атаку. Нам нужно обязательно побеждать и желательно забить быстрый гол, а лучше – два. Тогда азербайджанцам точно не удастся избежать поражения от украинцев, как это было недавно в Баку.

Ранее экс-игрок сборной Украины назвал двух антигероев матча против Исландии.

Анатолий Трубин Руслан Малиновский Юрий Вирт Олег Очеретько Артем Довбик сборная Украины по футболу сборная Исландии по футболу Исландия - Украина ЧМ-2026 по футболу инсайд
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
