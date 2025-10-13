Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Воспитанник Динамо и экс-игрок Шахтера перебрался в Монако
Украина. Премьер лига
13 октября 2025, 19:01 |
1303
3

Воспитанник Динамо и экс-игрок Шахтера перебрался в Монако

Защитник Микаэл Арзуманов продолжит карьеру в структуре французского гранда

13 октября 2025, 19:01 |
1303
3 Comments
Воспитанник Динамо и экс-игрок Шахтера перебрался в Монако
Getty Images/Global Images Ukraine. ФК Монако

Бывший воспитанник киевского «Динамо» и экс-игрок донецкого «Шахтера» Микаэл Арзуманов определился с клубом, в котором продолжит карьеру. Об этом сообщил Legioners.ua.

О сотрудничестве с талантливым 12-летним вундеркиндом сообщил французский «Монако», который выиграл борьбу за игрока. В услугах Микаэла были также заинтересованы итальянские «Рома», «Фиорентина» и греческий «Пафос».

Арзуманов сначала был приглашен на просмотр, где сумел поразить тренеров академии, после чего получил предложение остаться в структуре команды.

Следует отметить, что в академии «Монако» действует правило – не менее 70% состава должны быть монегасками – местными жителями или гражданами княжества. Украинец сумел завоевать свое место в составе команды, хотя на просмотре находилось более 1 700 футболистов со всей Европы.

«Микаэль отличается хорошей техникой и отличным футбольным интеллектом, высоко оцененным во французском клубе. Кроме футбольных качеств, тренеры уделяют внимание коммуникации и знанию языка», – сообщил источник.

Динамо Киев Шахтер Донецк Монако трансферы
Николай Титюк Источник: Legioners.ua
trentreznor11
"Екс-гравець Шахтаря перебрався в Монако". Таке написати, це треба щось вживати... У вас там є НОРМАЛЬНІ, АДЕКВАТНІ працівники на сайті? (журналістами таких язик не повертається назвати) 
Ответить
0
u6464u
ви там зовсім з котушок злетіли , інопланетяни.
Ответить
0
Rom Mar
 Який ще нах.. вихованець? Піз..юк дванадцятилітній.
Ответить
0
