Воспитанник Динамо и экс-игрок Шахтера перебрался в Монако

Бывший воспитанник киевского «Динамо» и экс-игрок донецкого «Шахтера» Микаэл Арзуманов определился с клубом, в котором продолжит карьеру. Об этом сообщил Legioners.ua.

О сотрудничестве с талантливым 12-летним вундеркиндом сообщил французский «Монако», который выиграл борьбу за игрока. В услугах Микаэла были также заинтересованы итальянские «Рома», «Фиорентина» и греческий «Пафос».

Арзуманов сначала был приглашен на просмотр, где сумел поразить тренеров академии, после чего получил предложение остаться в структуре команды.

Следует отметить, что в академии «Монако» действует правило – не менее 70% состава должны быть монегасками – местными жителями или гражданами княжества. Украинец сумел завоевать свое место в составе команды, хотя на просмотре находилось более 1 700 футболистов со всей Европы.

«Микаэль отличается хорошей техникой и отличным футбольным интеллектом, высоко оцененным во французском клубе. Кроме футбольных качеств, тренеры уделяют внимание коммуникации и знанию языка», – сообщил источник.