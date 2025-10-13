Воспитанник Динамо и экс-игрок Шахтера перебрался в Монако
Защитник Микаэл Арзуманов продолжит карьеру в структуре французского гранда
Бывший воспитанник киевского «Динамо» и экс-игрок донецкого «Шахтера» Микаэл Арзуманов определился с клубом, в котором продолжит карьеру. Об этом сообщил Legioners.ua.
О сотрудничестве с талантливым 12-летним вундеркиндом сообщил французский «Монако», который выиграл борьбу за игрока. В услугах Микаэла были также заинтересованы итальянские «Рома», «Фиорентина» и греческий «Пафос».
Арзуманов сначала был приглашен на просмотр, где сумел поразить тренеров академии, после чего получил предложение остаться в структуре команды.
Следует отметить, что в академии «Монако» действует правило – не менее 70% состава должны быть монегасками – местными жителями или гражданами княжества. Украинец сумел завоевать свое место в составе команды, хотя на просмотре находилось более 1 700 футболистов со всей Европы.
«Микаэль отличается хорошей техникой и отличным футбольным интеллектом, высоко оцененным во французском клубе. Кроме футбольных качеств, тренеры уделяют внимание коммуникации и знанию языка», – сообщил источник.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Наставник «Эмполи» и Богдана Попова – Гвидо Пальюка – покинет свою должность
У Ивана Гецко есть вопросы к защитникам и нападающим