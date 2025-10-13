Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Кварцяный обратился к критикам Сергея Реброва в сборной Украины
Сборная УКРАИНЫ
13 октября 2025, 03:18 |
51
0

Кварцяный обратился к критикам Сергея Реброва в сборной Украины

Бывший тренер считает, что за результат с Исландией его не за что критиковать

13 октября 2025, 03:18 |
51
0
Кварцяный обратился к критикам Сергея Реброва в сборной Украины
Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Кварцяный

Известный в прошлом тренер Виталий Кварцяный ответил критикам Сергея Реброва в сборной Украины.

«Думаю, Ребров и его ассистенты сознательно сделали ставку на удары с дальней дистанции, дали такую установку и она сработала. Результат на табло, какая критика Реброва может быть?», – отметил Кварцяный.

Следующий матч сборная Украины сыграет против Азербайджана – поединок состоится в понедельник, 13 октября, начало встречи запланировано на 21:45 по киевскому времени.

10 октября сборные Исландии и Украины провели матч квалификации чемпионата мира 2026 в группе D. Команды сыграли на стадионе Лаугардалсвеллур в Рейкьявике, столице Исландии. Поединок завершился со счетом 5:3 в пользу сине-желтых.

По теме:
ВИДЕО. Тренировка сборной Украины перед матчем с Азербайджаном
Коуч Азербайджана ответил на слова Реброва: «Поле в Баку не такое и плохое»
Украина – Азербайджан. Прогноз и анонс на матч квалификации чемпионата мира
Виталий Кварцяный Сергей Ребров сборная Украины по футболу
Дмитрий Олейник Источник: BLIK
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Илья ЗАБАРНЫЙ: «Очень обидно, но это – футбол»
Футбол | 13 октября 2025, 01:52 0
Илья ЗАБАРНЫЙ: «Очень обидно, но это – футбол»
Илья ЗАБАРНЫЙ: «Очень обидно, но это – футбол»

Лидер сборной Украины – о матче против Азербайджана

Таблицы квалификации ЧМ-2026. Бенефис Холанда, драма Роналду, успех Испании
Футбол | 12 октября 2025, 06:23 5
Таблицы квалификации ЧМ-2026. Бенефис Холанда, драма Роналду, успех Испании
Таблицы квалификации ЧМ-2026. Бенефис Холанда, драма Роналду, успех Испании

11 октября состоялись очередные матчи отбора к ЧМ в зоне УЕФА

Великолепные новости. К тренировкам сборной Украины присоединился легионер
Футбол | 12.10.2025, 12:55
Великолепные новости. К тренировкам сборной Украины присоединился легионер
Великолепные новости. К тренировкам сборной Украины присоединился легионер
Праздник на островах. Фареры создали сенсацию в игре с Чехией в отборе к ЧМ
Футбол | 12.10.2025, 20:51
Праздник на островах. Фареры создали сенсацию в игре с Чехией в отборе к ЧМ
Праздник на островах. Фареры создали сенсацию в игре с Чехией в отборе к ЧМ
ПСЖ отреагировал на игру Забарного в зрелищном матче Исландия – Украина
Футбол | 12.10.2025, 08:55
ПСЖ отреагировал на игру Забарного в зрелищном матче Исландия – Украина
ПСЖ отреагировал на игру Забарного в зрелищном матче Исландия – Украина
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Игрок сборной Исландии: «Я такого еще никогда не видел. Невероятно»
Игрок сборной Исландии: «Я такого еще никогда не видел. Невероятно»
11.10.2025, 18:55 1
Футбол
Соболенко опозорилась. Определена финальная пара турнира WTA 1000 в Ухане
Соболенко опозорилась. Определена финальная пара турнира WTA 1000 в Ухане
11.10.2025, 17:21 4
Теннис
Стелла ЗАХАРОВА: «Мне больно это писать. Они просто погибают в нищете»
Стелла ЗАХАРОВА: «Мне больно это писать. Они просто погибают в нищете»
12.10.2025, 12:28 5
Другие виды
Звезда бокса: «Я услышу много дерьма, но этот боксер лучше Мейвезера»
Звезда бокса: «Я услышу много дерьма, но этот боксер лучше Мейвезера»
11.10.2025, 00:22 2
Бокс
Ребров обратился к троим игрокам сборной Украины после триумфа в Исландии
Ребров обратился к троим игрокам сборной Украины после триумфа в Исландии
11.10.2025, 08:33 4
Футбол
РЕБРОВ: «При счете 3:3 мы не пытались сохранить результат, а шли вперед»
РЕБРОВ: «При счете 3:3 мы не пытались сохранить результат, а шли вперед»
11.10.2025, 00:23 5
Футбол
Довбика хочет купить легендарный клуб. Титулованный тренер требует трансфер
Довбика хочет купить легендарный клуб. Титулованный тренер требует трансфер
11.10.2025, 08:25 5
Футбол
Маркевич высказался об игре Ваната и Довбика в матче с Исландией
Маркевич высказался об игре Ваната и Довбика в матче с Исландией
11.10.2025, 11:12 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем