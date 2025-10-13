Кварцяный обратился к критикам Сергея Реброва в сборной Украины
Бывший тренер считает, что за результат с Исландией его не за что критиковать
Известный в прошлом тренер Виталий Кварцяный ответил критикам Сергея Реброва в сборной Украины.
«Думаю, Ребров и его ассистенты сознательно сделали ставку на удары с дальней дистанции, дали такую установку и она сработала. Результат на табло, какая критика Реброва может быть?», – отметил Кварцяный.
Следующий матч сборная Украины сыграет против Азербайджана – поединок состоится в понедельник, 13 октября, начало встречи запланировано на 21:45 по киевскому времени.
10 октября сборные Исландии и Украины провели матч квалификации чемпионата мира 2026 в группе D. Команды сыграли на стадионе Лаугардалсвеллур в Рейкьявике, столице Исландии. Поединок завершился со счетом 5:3 в пользу сине-желтых.
